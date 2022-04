Yvonne Frayssinet: “Me siento mejor actriz que antes”

A Yvonne Frayssinet le dijeron: “Nosotros no vamos a volver a hacer teatro, olvídate, ni por Zoom”. Cuando viajó a Argentina a visitar a su hija Lucía Oxenford, fueron por equivocación al estreno de Radojka —una comedia de humor negro— y quedó “encantada”. Era también una obra que podrían hacer solo dos actrices que pasaban los 50 años. “Mi hija me dice: ‘yo te voy a producir la obra, mamá’. Entonces, me llené de ilusión y adquirimos los derechos, mi hija hizo todo”.

Frayssinet y Pilar Brescia vuelven a actuar juntas luego de 6 años y en Radojka son dirigidas por Joaquín Vargas, desde el viernes 15 en el Teatro Julieta. “Estamos enamoradísimos de la obra, la estamos haciendo mejor que en Argentina. Joaquín nos está sacando el ancho”, añade sobre la puesta con la que presenta su propia productora teatral, Vatra. “Significa ‘fuego’ en croata. Es el elemento que el hombre no encontró, sino que lo sorprendió”.

Si bien la actriz sigue en televisión, sostiene que tras el cierre de salas de teatro había pensado que solo se dedicaría a dictar talleres. “Quise jubilarme, pero no puedo, me ilusiona hacer una obra que me guste a mí, que yo la haya escogido, que haya escogido a la actriz que me acompaña, al director”.

En Radojka, Gloria y Lucía trabajan cuidando a una anciana, pero un lamentable accidente hace que inventen formas para no quedarse con el que sería su último empleo. “También se supone que un actor de cierta edad ya no puede hacer teatro, ya no lo aceptan, ya no sirve. No entiendo eso porque yo me siento mejor actriz que antes y tengo pilas como si fuera una muchacha, no sé hasta cuándo me durará. Me pregunto por qué dejarles el teatro solo a los jóvenes”.

Yvonne Frayssinet volverá a actuar junto a Pilar Brescia en la obra "Radojka". Foto: difusión

En otros países, la obra lleva como lema ‘lo que estarías dispuesto a hacer por conservar tu trabajo’, algo que, sostiene, no ha visto en el ambiente artístico. “Quizá porque soy un poco despistada (se ríe). Supongo que habrá de todo, pero no son actores de verdad. Quien entra a la televisión para quedarse y hacer lo que sea no es un actor. Un foráneo, que no sea actor, sí puede ir con el puñal, esos no son profesionales. Un actor de verdad es más amor que otra cosa, te llaman y no preguntas cuánto vas a ganar. No es que yo esté pendiente de cuánto me entró al bolsillo. Eso es secundario”.

La actriz volverá como parte del elenco principal de ‘Al fondo hay sitio’. Considera que la serie mantuvo su “éxito por el casting y la historia”, un guion que tenía parte de la coyuntura. “La historia era estupenda, los pitucos, los humildes. Pero los pobres la pasaban mejor que los ricos, tenían más amor, más unión. Nosotros éramos más fríos. Yo quise que mi personaje los respetara... respeto, esa es la palabra clave, es fundamental para vivir y estamos lejos de eso”.

Además de actuar en televisión, producirá teatro. ¿Y vuelve a la política?

Sí, Daniel Vera me habló de ser parte, sería regidora de Surco. Estamos en la interna y yo acepté porque es mi amigo, estoy en Surco y sé todo lo que se puede hacer, sobre todo para los chicos, los jóvenes.

¿Qué proyectos tiene?

Yo quiero ayudar, quiero que se haga un teatro. Cada distrito tendría que tener su teatro a servicio de la comunidad. Nosotros trabajamos en colegios porque teatros no hay. Se cayeron o están en arreglos después de 10 años y no hacen nada, o lo ves bien y al día siguiente están destruidos. No hay una política de cultura, no hay cultura en nuestro país. ¿Nuevas elecciones? Todo tiene que mejorar, ya hemos pasado una etapa fea, la pandemia y una política incierta, no hay un camino y las ideologías son lastre de la humanidad. La gente vota por ideología no porque conozca al candidato o sepa qué cosas va a hacer, eso es fanatismo absurdo. Derecha, izquierda, de la U o de Alianza es lo de menos, ¡qué importa! Yo no soy afiliada, soy independiente.