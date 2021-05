Don Francisco reflexiona sobre la muerte: No es el final

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, opinó en una reciente entrevista realizada para el programa Despierta América, de Univision, que la muerte no es el final de todo y alegó que el ser humano perdura en la mente de los que lo recuerdan.

“Yo creo que, en primer lugar, uno no se muere. Uno se queda en las personas que lo conocieron, para bien o para mal, por el tiempo que esas personas vivan”, señaló el expresentador de televisión. Además, agregó: “Yo preferiría estar vivo, pero nadie sabe”.

El entrevistador del programa también inquirió en la razón por la que Don Francisco no quería retirarse. “Para mí sería como colgar el alma porque yo siento tanta necesidad de comunicar, tanta necesidad de relacionarme con la gente”, contestó.

“Tú no sabes todo lo que yo he sufrido por no salir”, agregó en referencia al confinamiento provocado por la COVID-19.

Recientemente, el popular artista de origen judío lanzó su libro Con ganas de vivir, donde recordó varios momentos de su vida personal a lo largo de 400 páginas en un tono melancólico y gracioso, tal y como siempre se mostró en su paso por la fama.

El también productor y empresario es conocido por ser uno de los presentadores de televisión de Chile más carismáticos de aquellos tiempos. Su show Sábado gigante inició en 1962 y llegó a su fin en 2015. Esto le llevó a ganar el Premio Guinness al programa de variedades más antiguo de la televisión mundial por ser transmitido hasta en 43 países.