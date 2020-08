Olenka Zimmermann: “Lo underground no significa paupérrimo”

Hace exactamente doce meses que Olenka Zimmermann dejó de ser, tras nueve años, la conductora de ‘Al sexto día’ (ASD). Fue reemplazada por Mónica Cabrejos, dando paso a un duelo verbal en redes sociales y entrevistas.

“Pasamos a ser los antirealities. La gente estaba cansada de ver a los famosos bailando o contando su vida. Fuimos una alternativa que a la gente le gustó, pese a que Panamericana nunca hizo promociones fuertes con nosotros, ni en redes sociales. Cero marketing con mi programa. Teníamos 300 soles de caja chica. Con eso se armaba todo”, recuerda y destaca que de alguna manera ‘Al sexto día’ volvió a poner en la agenda las notas urbanas.

“Lo que el equipo de ASD quería era recuperar ese tipo de televisión. No importaba el rating. Queríamos recuperar la crónica urbana nocturna. Nunca tocamos temas de famosos. Nos enfocamos en personajes variopintos de la costa, sierra y selva. Historias profundas del Perú. Se quiso rescatar eso y funcionó teniendo una competencia fuerte (Gisela Valcárcel y Beto Ortiz). Pensábamos que si nos metíamos a la farándula nos iba a ir mejor, pero no. Nadie quería hacerlo y había ya un montón de gente haciéndolo. Además, saben que no me presto para estar rajando de otros, no es lo mío. No sé hacerlo. Apostemos por lo otro, dijimos, y por eso se puso a la cabeza a Alonso Gamarra como productor periodístico y a Rosana Cueva en la dirección y salió una cosa bonita, medio underground que por cierto no tiene que ver con la cosa paupérrima, putrefacta, sino con algo verdadero. No sé por qué se preocupan tanto en maquillar mentiras alrededor de la tele cuando la calle es más cruda y realista. Eso se recuperó con ASD y después como que los demás programas un poco que se copiaron. Eso es lo chévere, recobrar algo que se había perdido”.

Esta noche, Zimmermann regresa a Willax (9:00 p.m.). “‘Crónicas de impacto’ tendrá la esencia de ASD, que lo único que mantiene es el nombre”, dice confirmando que el proceso legal que entabló a la televisora de la avenida Arequipa, por despido intempestivo, continúa su curso.

Le preguntamos si sigue pensando que ‘Al sexto día’ está vacío y sin contenido. “No, ya lo estaba desde antes. Desde que sacaron a Alonso Gamarra, el programa fue bajando en contenido. Se mantuvo año y medio porque seguían los reporteros con el mismo espíritu, pero después se fueron los mejores y los que entraron ya no siguieron la línea”.

