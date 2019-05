Tula Rodríguez se venga de Magaly Medina al pedir su censura a ATV

La periodista Magaly Medina enfrentó a la conductora de televisión Tula Rodríguez, quien se ha visto en medio de una batalla legal por las propiedades de su hasta aún esposo, el empresario Javier Carmona. Sus hijastros acudieron donde la periodista para exponer el caso y la demanda que han puesto en contra de la figura de América TV.

Magaly Medina reveló en su programa que iba a presentar las declaraciones de la abogada de Tadeo y Lucas, los hijos de Javier Carmona, quien brindará más detalles del caso que ha desunido a la familia por manejo de dinero del empresario, quien se encuentra en estado vegetal.

Pese a que Tula Rodríguez usó su programa, "En boca de todos", para enviarle un mensaje a Magaly Medina pidiendo clemencia para que no hable más sobre la demanda, la periodista de ATV ignoró por completo su llamado y continuó mostrando documentos que respaldan las versiones de los hijos de Carmona.

La conductora de "Magaly TV, la firme" no ocultó que Tula intentó usar a sus contactos en ATV para lograr censurar a la popular 'Urraca', para impedir que siga exponiendo las rencillas que existen con sus hijastros. Esto fue lo que precisó en pleno programa en vivo.

"Tula Rodríguez está muy fastidiada porque aquí hemos hablado del tema. Está muy fastidiada que ha llegado al punto de... Ney Guerrero, ejecutivo general del canal, ya no mi productor, se me acercó y a mi productor para decirnos que nos han pedido, que ha llamado el canal, para pedirnos que no toquemos más el tema. Lo siento, señora Rodríguez, ATV es respetuoso con sus periodistas. Estamos tratando el tema con toda la delicadeza que merece".

La abogada de los hijos de Javier Carmona ha sido pieza clave en la investigación que ha hecho el programa de Magaly Medina, ya que accede a declarar sobre las acciones que realizarán los herederos del empresario.

El caso de Tula Rodríguez y la batalla legal contra los hijos de Javier Carmona