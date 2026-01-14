HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
Espectáculos

Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

Melanie Martínez, exesposa de Christian Domínguez, lució irreconocible en su último video que compartió en redes sociales. 

Melanie Martínez apareció a inicios de los 2000 como una de las voces más melodiosas de la cumbia. Foto: Composición LR/instagram.
Melanie Martínez apareció a inicios de los 2000 como una de las voces más melodiosas de la cumbia. Foto: Composición LR/instagram.

Melanie Martínez sorprendió a sus seguidores al mostrar su imagen renovada tras someterse a una manga gástrica y a un cambio de look. La exesposa de Christian Domínguez fue tendencia en las últimas semanas tras el enfrentamiento que tuvo con la actual pareja de Karla Tarazona, a raíz de las declaraciones que hizo Camila, hija de ambos, quien afirmó que el líder de La Gran Orquesta era un padre ausente.

Ella dejó de lado esos problemas y acudió al salón de Alejandra Baigorria para una sesión de maquillaje y teñirse el cabello, quedando satisfecha con los resultados. “Amé este cambio, gracias”, escribió la exvocalista de cumbia en sus redes sociales, donde lució un nuevo color de cabello y un maquillaje acorde a su expresión facial. La sonrisa que mostró durante el video dejó constancia de que se encuentra conforme con su renovada imagen.

Melanie Martínez bajó 10 kilos tras someterse a manga gástrica y sorprende a usuarios

Melanie Martínez contó días atrás que logró bajar 10 kilos tras someterse a una operación de manga gástrica. Con el paso de las semanas y siguiendo las recomendaciones médicas, la pérdida de peso continuará. Por ello, en ese momento mostró su nueva figura y dejó sorprendidos a usuarios, quienes notaron la diferencia del antes y después.

"Melanie siempre irradia belleza y elegancia, única", “Siempre me caíste bien", "Ahora sí empieza a brillar con tu hermosa vos", "Hermosa mamita, lluvia de bendiciones, igualmente para princesa Camila", "Qué linda Melany sigue así", "Como el ave fénix, hermosa", fueron algunos de los comentarios.

PUEDES VER: Melanie Martínez denunció a Christian Domínguez y a los padres del cantante por daño psicológico contra su hija adolescente

lr.pe

¿Por qué terminaron Melanie Martínez y Christian Domínguez?

Melanie Martínez fue una figura televisiva muy popular a inicios de los años 2000. Su presencia escénica y su melodiosa voz la convirtieron en una de las cantantes favoritas del público peruano. Además, su participación en programas como ‘La casa de Gisela’ y ‘El show de los sueños’ era constante.

La artista conoció a Christian Domínguez en el ambiente musical y se casaron en 2006, pese a que él era señalado por mantener una relación con Tania Ríos. Tiempo después nacería Camila, su única hija. Sin embargo, en el 2010 se separarían tras una infidelidad de cantante con Julissa Vásquez, más conocida como ‘Tulita’, quien en ese entonces tenía 18 años y formaba parte de un programa de baile de Gisela Valcárcel.

