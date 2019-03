Jennifer Lopez sorprende las redes con escultural cuerpo en bikini [FOTOS]

Jennifer Lopez es una de las figuras más sensuales de Hollywood, con 49 años sus fotografías siguen impactando en la red social Instagram. Sus más de 90 millones de seguidores siempre están pendientes a lo que publique la popular actriz. En esta ocasión JLo compartió una instantánea en bikini.

Los fanáticos de 'Jenny' están más que felices con la fotografía en bikini que la cantante ha compartido. El escultural abdomen de JLo ha causado sensación. "Soy una estafadora, bebé. Quiero que lo sepas. Ramona está encendida. En el set y en el papel para Hustler".

Se trata nada menos que de "Ramona" personaje que Jennifer Lopez interpreta en la película "Hustler", sin embargo la popular actriz no dio más detalles del esperado largometraje.

La publicación en Instagram está a nada de llegar al millón de vistas en solo dos horas de haber sido compartida. Más de 13 mil comentarios han sido publicados en dicha fotografía. Sin duda JLo sigue siendo sensación.

¿Jennifer Lopez y Alex Rodriguez cancelarán su boda?

La actriz se encuentra muy feliz como novia de Alex Rodríguez, sin embargo algunas declaraciones de la modelo de 'Playboy' Zoe Gregory intentaron romper la calma de la pareja.

'The Sun', medio digital revolucionó las redes sociales al asegurar que Alex Rodríguez envió el teléfono de la modelo británica Zoe Gregory, exconejita de Playboy, fotos y vídeos de sus partes íntimas.

De acuerdo al medio internacional, el deportista le suplicaba que aceptase realizar un trío sexual con él (en el que participaría JLo). Esto sucedió tan solo unas semanas antes de que Alex le propusiera matrimonio a la reconocida cantante.

Zoe Gregory, de 44 años, comentó que se sintió fatal con los mensajes recibidos por parte de Rodríguez ya se considera una fiel admiradora de Jennifer Lopez.

“'JLo es increíble y ella no se merece esto. Mientras se preparaba para pedirle matrimonio, me estaba pidiendo vídeos sexuales, exigiendo que nos viésemos y pidiéndome que le arreglara citas con otras chicas”, declaró la modelo para The Sun.