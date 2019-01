Angie Jibaja protagonizó escándalo tras salir de fiesta [VIDEO]

Angie Jibaja vuelve a estar en la polémica luego que 'Válgame Dios', programa de Latina, difundiera un video en la que muestra a la popular 'chica de los atuajes' casi sin hablar y buscando pelea tras salir de una fiesta en Bellavista, Callao.

La actriz y cantante protagonizó bochornoso espectáculo durante la celebración de Año Nuevo. Según se observa en las imágenes que mostró el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Angie Jibaja con un comportamiento alterado, aparentemente, bajo los efectos del alcohol.

Los vecinos de la zona no permitieron que la popular 'chica de los tatuajes' intente agredir a una mujer, por lo que decidieron intentar calamar su ira generando un forcejó con la modelo. Al parecer, una vez más, la actriz y cantante volvió a tocar fondo en el primer día del año 2019.

Cabe mencionar que Angie Jibaja sorprendió a sus fanáticos al confesar públicamente sus adicciones mientras acompañaba en el escenario la orquesta 'Barbaro Fines y su mayimbe'.

"Soy una adicta y una loca. Feliz Año Nuevo. Los amo", dijo de manera eufórica la popular 'Chica de los tatuajes' en medio de los gritos del público, según se observa en en video que mostró el programa 'Válgame Dios'.

Tras imágenes, la actriz y cantante usó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo y revelar entre lágrimas que se encuentra triste y espera que esa no haya sido la última vez que la vean con vida.

"Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la yo de siempre: guerrera, que sigue adelante que sigue sus sueños. Ojalá. Esta vez es muy difícil. Estoy demasiado triste", dijo Angie Jibaja con la voz entrecortada.