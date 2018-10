BTS: Jimin llora durante concierto y preocupa a fans [VIDEO]

El miembro de BTS, Jimin no pudo controlar sus emociones y terminó llorando en pleno concierto en el estadio de Citi Field en New York, como parte de su gira internacional ‘Love Yourself World Tour 2018’. Esta acción preocupó a sus fans de todo el mundo. (Ver video completo al final del artículo).

El grupo Kpop culminó sus conciertos programados en Estados Unidos, siendo New York su última parada. En este show lograron reunir más de 40 mil personas, según indican algunos medios internacionales.

Los integrantes de BTS se mostraron muy felices durante todo el concierto, sin embargo, un evento provocó la angustia de las ARMY de todo el mundo, debido a que en la parte que correspondía al ‘Encore’ o ‘Ending Stage’ uno de los integrantes se puso a llorar.

Mientras cantaban su balada ‘Answer: Love yourself’, Jimin interactuaba con las fanáticas que habían acudido al City Field, de un momento a otro se hizo a un lado, elevo el rostro al cielo y cuando sus compañeros se percataron ya se encontraba llorando.

Fueron varios minutos de llanto, pese a que era usualmente consolado por un miembro de BTS, las lágrimas no paraban.

Al culminar el concierto en New York, este momento fue uno de los más comentados en la red, incluso sus videos empezaron a ser viral.

Fueron las mismas seguidoras de la agrupación de BTS, quienes se encargaron de revelar el motivo de su llanto. Algunas quedaron conmovidas por la reacción de su cantante, mientras que otras ARMY’s alegaron que lo hizo por “la emoción de haber llegado tan lejos como cantante”. Cabe mencionar que Jimin es uno de los integrantes más sencibles dentro del grupo.

Este es el video de BTS que se volvió viral: