El concierto de Myriam Hernández se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, prometiendo una experiencia inolvidable para los fanáticos. | Foto: Composición LR/Chatgpt

El concierto de Myriam Hernández se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, prometiendo una experiencia inolvidable para los fanáticos. | Foto: Composición LR/Chatgpt

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Reconocida como una de las intérpretes más influyentes de la música latinoamericana, Myriam Hernández volverá a presentarse en el Perú como parte de su renovada gira internacional 'Tauro World Tour 2026 / + y más...', un espectáculo de gran producción que ya ha recorrido con éxito diversos escenarios de América Latina y Europa.

La cantante chilena, quien ofreció dos exitosos conciertos en Lima el año pasado, se reencontrará con sus seguidores peruanos el próximo viernes 6 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde ofrecerá un show que combinará sus clásicos más recordados con una propuesta escénica diseñada especialmente para esta nueva etapa de su carrera.

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'Tauro World Tour 2026 / + y más...' reafirma la vigencia de Myriam Hernández en la escena internacional.

Myriam Hernández vuelve a Lima con gira renovada

Más que una celebración de su legado musical, 'Tauro World Tour 2026 / + y más...' reafirma la vigencia de Myriam Hernández en la escena internacional. El espectáculo fusiona una puesta en escena moderna, recursos tecnológicos y la fuerza interpretativa que ha caracterizado a la artista a lo largo de su carrera. Además, otorga un lugar especial a su álbum '+ y más...'. La venta de entradas comenzará este viernes 10 de julio a través de Teleticket.

“Tauro es el símbolo de la perseverancia, y también una forma de agradecer el cariño que he recibido durante tantos años. Este tour representa una nueva etapa en mi carrera”, declaró en su momento la artista, quien también fue presentadora del Festival de Viña del Mar en varias oportunidades.

Trayectoria de Myriam Hernández

Respaldada por más de 30 años de trayectoria, numerosos reconocimientos y un repertorio que ha trascendido generaciones, la artista Myriam Hernández interpretará algunos de los temas que la consolidaron como una de las voces más emblemáticas de la música en español.

Canciones como 'El hombre que yo amo', 'Huele a peligro', 'La fuerza del amor' y 'Se me fue' formarán parte del repertorio, junto con nuevas versiones y composiciones que reflejan la evolución de su propuesta artística. Hernández ha descrito esta gira como "una propuesta fuerte, emocional y moderna", pensada para conectar nuevamente con su público de siempre y acercarse a nuevas audiencias.