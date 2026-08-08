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Marcelo Tinelli se sumó a las muestras de pesar tras la muerte del padre de Messi, quien falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado a causa de una larga enfermedad. La noticia generó repercusiones en el mundo del fútbol y motivó mensajes de afecto hacia el capitán de la Selección Argentina y sus seres queridos.

El conductor televisivo utilizó sus redes sociales para acompañar a la estrella albiceleste en este momento de profundo dolor. Junto a una fotografía en la que aparece con el futbolista y sus padres, la pareja de Milett Figueroa recordó el vínculo que mantiene con la familia y destacó el orgullo que Jorge Messi sintió al ver el crecimiento personal de su hijo.

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Mensaje de Marcelo Tinelli para Lionel Messi.

El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi tras la muerte de su padre

En su despedida, Marcelo Tinelli reconoció la dificultad de encontrar las palabras adecuadas ante una pérdida de esta magnitud y decidió dirigirse directamente a Lionel Messi. "Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar", escribió el conductor, quien también reflexionó sobre la presencia que deja un padre a lo largo de la vida.

Además, sostuvo que Jorge Messi se fue dejando como mayor orgullo haber visto crecer a su hijo "como persona, como padre y como hijo". Con ese mensaje, el presentador no solo expresó sus condolencias, sino que también puso el foco en la dimensión familiar de la relación entre el futbolista y su padre.

"Me quedo con todos los momentos hermosos que vivimos. Nadie me borrará jamás esa comida con tus papás y tus hermanos en la noche previa a que juegues la final en Qatar", expresó Marcelo Tinelli al recordar aquel encuentro familiar. El mensaje concluyó con un abrazo para Lionel, su madre Celia, sus hermanos y el resto de sus allegados, además de un pedido de descanso en paz para Jorge Messi.

Marcelo Tinelli y Jorge Messi: historia de una cercana relación

El vínculo entre Marcelo Tinelli y la familia Messi se construyó a lo largo de los años. La relación se remonta a los primeros tiempos de la carrera pública de Lionel, cuando el futbolista tuvo recordadas apariciones en ShowMatch, programa conducido por Tinelli. Con el paso del tiempo, ese contacto televisivo se transformó en una relación de cercanía entre ambas familias.

Uno de los encuentros más significativos tuvo lugar en marzo de 2023, cuando Lionel Messi regresó a la Argentina para disputar un amistoso frente a Panamá en el estadio Monumental. Se trató del primer partido del seleccionado argentino en el país después de la consagración en Qatar y, durante aquella visita, el futbolista compartió una noche junto a sus familiares en la casa de Tinelli, ubicada en Tigre.

A aquella reunión asistieron el padre de Messi y su madre, además de María Sol y Matías, hermanos del delantero. Por parte de Marcelo Tinelli estuvieron sus hijos Candelaria, Francisco y Lorenzo. La escena quedó registrada en fotografías que el conductor publicó posteriormente en sus redes sociales, donde celebró la posibilidad de compartir una noche con el campeón del mundo y su familia.