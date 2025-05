La popular actriz cómica Dayanita se ha mantenido en silencio tras recibir una carta notarial y una millonaria multa impuesta por Jorge Benavides, líder del programa ‘JB en ATV’, debido a su sorpresiva salida del espacio humorístico e incumplir el contrato que tenían ambas partes.

Aunque la influencer aún no se ha pronunciado publicamente sobre su situación laboral con el canal 9, quien sí lo hizo fue su pareja, Miguel Rubio, conocido como el ‘Maluma peruano’.

El modelo y cantante reveló que su novia está atravesando un momento difícil, ya que la carta notarial le otorga solo 48 horas para realizar el pago de la multa equivalente a 20 veces su remuneración mensual.

¿Cómo reaccionó Dayanita tras la multa de Jorge Benavides?

Miguel Rubio, quien fue oficializado por Dayanita como su novio en octubre del 2024, confesó que vive preocupado por la actriz cómica, ya que atraviesa un difícil momento tras recibir la carta notarial y una fuerte multa que deberá pagarle a Jorge Benavides, su jefe en ‘JB en ATV’, por abandonar el programa de humor.

“Me siento mal por ella, se deprime mucho y llora sola. Lo importante es que se mejore, está llevando terapias”, declaró el modelo al diario Trome asegurando que la humorista viene recibiendo ayuda profesional para superar esta crisis.

Asimismo, Rubio reveló que tuvo una conversación con Dayanita en la que ella le aseguró que ya no se sentía cómoda en el programa, lo que habría sido el detonante para dejar el espacio humorístico. “Sobre el programa, me dijo que ya no se sentía cómoda y en sus decisiones de trabajo no me meto para evitar que digan que es mi culpa”, señaló.

Miguel Rubio, pareja sentimental de la actriz Dayanita. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Dayanita sobre su salida de ‘JB en ATV’?

Dayanita dejó de asistir a las grabaciones de ‘JB en ATV’ el pasado 5 de abril, alegando problemas emocionales, aunque prefirió no entrar en muchos detalles. “No me siento bien. Siento que todo lo que me dicen a mí, me atacan, me dicen esto y lo otro, siento que es muy fuerte. No me siento bien”, expresó entre lágrimas durante una entrevista con Magaly Medina.

Sin embargo, pocos días después, la actriz fue vista animando un show con su orquesta, de la que su pareja, Miguel Rubio, también forma parte, en una discoteca del interior del país. Esta aparición habría sido el detonante que provocó la molestia de Jorge Benavides, quien le envió una carta notarial por incumplimiento de contrato, exigiendo además el pago de una millonaria multa.