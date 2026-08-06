HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Salsero Hildemaro anuncia su regreso a Perú para celebrar 45 años de trayectoria musical: "Los espero para cantar con todos ustedes”

El cantante venezolano Hildemaro realizará múltiples conciertos en Perú para conmemorar sus 45 años de carrera artística. Dos ciudades ya han sido confirmadas como parte de su gira.

El cantante Hildemaro envió mensaje a sus fans en Perú tras confirmar gira por su aniversario 45.
El cantante Hildemaro envió mensaje a sus fans en Perú tras confirmar gira por su aniversario 45. | Foto: composición LR/Facebook
Escuchar
Resumen
Compartir

El cantante venezolano Hildemaro, conocido como ‘El Sonero del Amor’, confirmó su regreso al Perú con una gira que celebra sus 45 años de trayectoria artística. La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la salsa romántica, quienes esperan volver a escuchar en vivo los temas que marcaron generaciones.

La gira, titulada ‘45 años en la salsa’, se desarrollará entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, con presentaciones en distintas ciudades del país. Entre las fechas ya confirmadas figuran Chiclayo y Trujillo, mientras que otras localidades serán anunciadas en los próximos días por la productora Velsalsa Producciones.

PUEDES VER: Foo Fighters en Perú 2027: fecha, precio de entradas, preventa y todo sobre el primer concierto de la banda en el Estadio San Marcos

lr.pe

Hildemaro anuncia su regreso a Perú con concierto por sus 45 años de trayectoria

El propio artista compartió declaraciones en las que expresó su emoción por reencontrarse con el público peruano. “Hola, mi gente hermosa del Perú. Soy Hildemaro, el ‘Sonero del Amor’, para informarles que mi gira 2026 está al 100% confirmada. Estaré por allá cantándoles mis éxitos que han marcado muchas vidas y los cuales voy a cantar con mucho amor. Pronto van a tener noticias, en qué parte estaremos haciendo show y los espero para cantar todos ustedes”, manifestó.

Las palabras del intérprete de clásicos de la salsa romántica como ‘Apago la luz’ y ‘Amanecí contigo’ reflejan la cercanía con sus seguidores y la importancia que le da a esta nueva etapa de su carrera, en la que celebra más de cuatro décadas dedicadas a la música.

El cantante Hildemaro envió mensaje a sus fans en Perú tras confirmar gira por su aniversario 45

El cantante Hildemaro envió mensaje a sus fans en Perú tras confirmar gira por su aniversario 45. Foto: composición LR/Facebook

Fechas confirmadas de Hildemaro en Perú 2026

La productora Velsalsa Producciones confirmó hasta la fecha dos presentaciones de Hildemaro en Perú este 2026:

  • Chiclayo: 29 de agosto, en la discoteca Aventura
  • Trujillo: 5 de septiembre, en la discoteca La Fama

El tour se extenderá a otras ciudades, cuyos detalles serán anunciados en los próximos días.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Foo Fighters en Perú 2027: fecha, precio de entradas, preventa y todo sobre el primer concierto de la banda en el Estadio San Marcos

Foo Fighters en Perú 2027: fecha, precio de entradas, preventa y todo sobre el primer concierto de la banda en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Todos los conciertos en Perú 2026: agenda actualizada con fechas, recintos y entradas

Todos los conciertos en Perú 2026: agenda actualizada con fechas, recintos y entradas

LEER MÁS
¿Qué conciertos habrá en agosto de 2026? Revisa la agenda de shows en Perú

¿Qué conciertos habrá en agosto de 2026? Revisa la agenda de shows en Perú

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Hart revela que le detectaron un tumor y cuenta cómo recibió el diagnóstico: "Dolores muy fuertes..."

Mario Hart revela que le detectaron un tumor y cuenta cómo recibió el diagnóstico: "Dolores muy fuertes..."

LEER MÁS
Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

LEER MÁS
Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

LEER MÁS
Testigos denuncian presuntos maltratos de Óscar Junior, hijo del dueño de La Bella Luz: "Humilla a los demás"

Testigos denuncian presuntos maltratos de Óscar Junior, hijo del dueño de La Bella Luz: "Humilla a los demás"

LEER MÁS
Óscar Junior toma el control de 'La Bella Luz' tras la renuncia de su padre a la orquesta por caso Naldy Saldaña

Óscar Junior toma el control de 'La Bella Luz' tras la renuncia de su padre a la orquesta por caso Naldy Saldaña

LEER MÁS
Magaly Medina se defiende tras crítica por usar bikini y comparaciones con María Pía Copello: ¿Debo ir a la playa con poncho?"

Magaly Medina se defiende tras crítica por usar bikini y comparaciones con María Pía Copello: ¿Debo ir a la playa con poncho?"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025