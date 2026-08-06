El cantante Hildemaro envió mensaje a sus fans en Perú tras confirmar gira por su aniversario 45. | Foto: composición LR/Facebook

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El cantante venezolano Hildemaro, conocido como ‘El Sonero del Amor’, confirmó su regreso al Perú con una gira que celebra sus 45 años de trayectoria artística. La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la salsa romántica, quienes esperan volver a escuchar en vivo los temas que marcaron generaciones.

La gira, titulada ‘45 años en la salsa’, se desarrollará entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, con presentaciones en distintas ciudades del país. Entre las fechas ya confirmadas figuran Chiclayo y Trujillo, mientras que otras localidades serán anunciadas en los próximos días por la productora Velsalsa Producciones.

Hildemaro anuncia su regreso a Perú con concierto por sus 45 años de trayectoria

El propio artista compartió declaraciones en las que expresó su emoción por reencontrarse con el público peruano. “Hola, mi gente hermosa del Perú. Soy Hildemaro, el ‘Sonero del Amor’, para informarles que mi gira 2026 está al 100% confirmada. Estaré por allá cantándoles mis éxitos que han marcado muchas vidas y los cuales voy a cantar con mucho amor. Pronto van a tener noticias, en qué parte estaremos haciendo show y los espero para cantar todos ustedes”, manifestó.

Las palabras del intérprete de clásicos de la salsa romántica como ‘Apago la luz’ y ‘Amanecí contigo’ reflejan la cercanía con sus seguidores y la importancia que le da a esta nueva etapa de su carrera, en la que celebra más de cuatro décadas dedicadas a la música.

El cantante Hildemaro envió mensaje a sus fans en Perú tras confirmar gira por su aniversario 45. Foto: composición LR/Facebook

Fechas confirmadas de Hildemaro en Perú 2026

La productora Velsalsa Producciones confirmó hasta la fecha dos presentaciones de Hildemaro en Perú este 2026:

Chiclayo: 29 de agosto, en la discoteca Aventura

Trujillo: 5 de septiembre, en la discoteca La Fama

El tour se extenderá a otras ciudades, cuyos detalles serán anunciados en los próximos días.