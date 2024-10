Despídete de 'Monsters': nueva serie con actores legendarios llegó a Netflix y está conquistando al mundo

El último jueves 26 de septiembre, Netflix sorprendió con el estreno de una nueva producción que rápidamente se posicionó como la serie más vista de todo el mundo en la plataforma de streaming, según datos de Flixpatrol. La serie, que combina romance y comedia, es protagonizada por las estrellas de Hollywood Adam Brody (‘American Fiction’, ¡Shazam! y ‘El aro’) y Kristen Bell (de la serie ‘Héroes’ y ‘Scream 4’).

Los fans han visto en esta serie la oportunidad perfecta para dejar de lado las producciones coreanas que han invadido el catálogo de la N roja. Actualmente, es más vista que ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, y desde ya se perfila a convertirse en una de las series más exitosas del año.

¿Cuál es la nueva serie de Netflix del que todos están hablando?

La serie del que le hablamos es ‘Nobody Wants This’ (‘Nadie quiere esto’ por su nombre en español) y está basada en hechos reales que vivió en carne propia la directora Erin Foster. “La serie se basa en la única buena decisión que he tomado: enamorarme de un buen chico judío. Pero me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser miserable, no hay nada de qué quejarse. Así que creé esta serie basándome en todas las formas en que encontrar a la persona adecuada puede ser tan difícil “, expuso.

Kristen Bell y Adam Brody protagonizan esta comedia romántica. Foto: Netflix.

¿De qué trata ‘Nobody Wants This’?

La serie nos trae la historia de “Joanne (Bell), una agnóstica presentadora de pódcast, y Noah (Brody), un rabino poco convencional que acaba de terminar con su pareja, se conocen en una fiesta. Se van del lugar juntos y, a pesar de sus diferencias, perciben que hay algo entre ellos.

Sin embargo, también se dan cuenta de que hay muchas cosas que podrían interponerse en su romance, como sus perspectivas opuestas de la vida, los desafíos de las relaciones modernas y las intromisiones de sus familiares -incluidos Morgan, la hermana de Joanne, y Sasha, el hermano de Noah”

Tráiler de 'Nobody Wants This'

Reparto de ‘Nobody Wants This’

Kristen Bell es Joanne: la protagonista que tiene un podcast y es agnóstica.

Adam Brody es Noah: el protagonista, un rabino poco convencional.

Justine Lupe es Morgan: hermana de Joanne.

Timothy Simons es Sasha: hermano de Noah.

Jackie Tohn es Esther: la mujer de Sasha.

Michael Hitchcock es Henry: padre de Joanne y Morgan.

Paul Ben-Victor es Ilan: padre de Noah y una especie de guía moral.

Sherry Cola es Ashley: amiga de Joanne.

Shiloh Bearman es Miriam: hija adolescente de Sasha y Esther.

Stephanie Faracy es Lynn: madre de Joanne y Morgan.

Tovah Feldshuh es Bina: madre de Noah.

Emily Arlook es Rebecca: la novia “perfecta” de Noah que espera que él le proponga casamiento.

'Nobody Wants This' esta disponible actualmente Netflix. Foto: Netflix.

¿Cuántos episodios tiene ‘Nobody Wants This’?

La primera temporada de ‘Nobody Wants This’ consta de 10 episodios con una duración que varía entre 22 y 30 minutos cada uno, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear en una tarde o fin de semana. El formato ágil y las dosis equilibradas de romance y humor han captado rápidamente la atención del público, lo que le ha permitido escalar posiciones en el ranking global de Netflix a pocos días de su lanzamiento.