Entretenimiento

Muere Alicia Vásquez, madre del cantante Juanes, a los 95 años en Colombia

El fallecimiento de la madre de Juanes ocurrió el pasado 8 de septiembre, según reportó la revista People. El músico había confesado que hablaba con ella todos los días.

Juanes y su madre mantenían una excelente relación. Foto: El colombiano
Juanes y su madre mantenían una excelente relación. Foto: El colombiano

Alicia Vásquez, madre del famoso cantante y compositor colombiano Juanes, fallecido a los 85 años el pasado 8 de septiembre en Medellín, según reportó la revista People a través de un allegado de la familia. La noticia ha dejado consternado a los seguidores del artista, quien estaría atravesando un duro momento personal por la partida de su madre.

Las razones de la muerte todavía no han sido reveladas oficialmente, aunque el diario colombiano El Tiempo afirmó que se trataría por causas naturales. Las honras fúnebres se realizarán este 18 de septiembre en Medellín.  

lr.pe

¿Juanes habló de la muerte de la madre?

Hasta el momento, Juanes todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la muerte de su madre, Alicia Vásquez. Sin embargo, es sabido que el cantante mantenía una relación muy cercana con ella, quien incluso fue su inspiración para su exitoso álbum musical ‘La vida es un ratico’.

En entrevistas pasadas, el músico contó que no dejaba pasar un solo día sin comunicarse con su mamá a través del hilo telefónico, a quien cada mañana despertaba con un ‘Buenos días’. “Tengo un rosario que mi mamá me regaló", contó tiempo atrás.

Juanes es el menor de sus seis hermanos y lleva tatuado el rostro de su mamá en su brazo derecho como muestra de amor eterno.

