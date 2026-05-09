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Los integrantes de BTS vivieron una noche llena de adrenalina en su estadía en México, luego de asistir a una función de lucha libre. Jin, Suga, Jungkook y Jimin quedaron sorprendidos al presenciar de cerca el intenso combate entre Místico y Bárbaro Cavernario, uno de los enfrentamientos más aplaudidos de la noche. Los cantantes coreanos ocuparon las primeras filas del evento y reaccionaron con evidente asombro ante la fuerza y agresividad del combate.

Las expresiones de sorpresa de los idols rápidamente se viralizaron en redes sociales, especialmente la reacción del mayor del grupo, quien no pudo ocultar su impacto al ver los fuertes golpes que recibía el luchador mexicano. Pese al susto, los artistas apoyaron en todo momento al llamado ‘Rey de Plata y Oro’.

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Místico sorprendió a BTS con homenaje especial durante la pelea

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió antes del inicio del combate, cuando Místico apareció rumbo al ring usando una polera inspirada en BTS. El luchador mexicano lució el símbolo oficial del grupo surcoreano con aplicaciones de pedrería y además llevaba en la espalda el logo del grupo coreano acompañado de los nombres de sus integrantes, detalle que emocionó tanto a los fanáticos presentes como a los propios artistas.

Durante la pelea, la intensidad aumentó rápidamente y los miembros de la boyband vivieron cada movimiento desde muy cerca. Las cámaras captaron las expresiones de tensión y sorpresa de los cantantes mientras observaban cómo Bárbaro Cavernario castigaba a Místico dentro y fuera del ring. Sin embargo, el luchador mexicano logró imponerse tras aplicar su famosa llave “La Mística”, consiguiendo la victoria para el equipo técnico.

Al finalizar el combate, Jin, Suga, Jungkook y Jimin se acercaron para abrazar a Místico e intercambiar algunas palabras con él. Además, compartieron fotografías del momento en redes sociales, donde incluso el popular ‘Mochi’ apareció usando la emblemática máscara del luchador mexicano, generando furor entre sus seguidores.

Cabe recordar que este 9 y 10 de mayo, BTS ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Arirang’. Tras su paso por México, la siguiente parada confirmada del grupo será en Bogotá, Colombia, donde se presentarán el 2 y 3 de octubre de 2026.