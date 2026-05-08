David Bisbal concierto en Perú 2026: fecha preventa, lugar y cómo comprar entradas en teleticket para su ‘Tour Eternos’

David Bisbal es uno de los cantantes extranjeros más queridos por el público peruano. Foto: Composición LR/Gemini.

David Bisbal es uno de los cantantes extranjeros más queridos por el público peruano. Foto: Composición LR/Gemini.

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El cantante español David Bisbal llegará al Perú para ofrecer un esperado concierto en el Coliseo Eduardo Dibós, como parte de su nueva gira internacional 'Tour Eternos 2026'. El artista llegará a Lima con un espectáculo de primer nivel que promete reunir a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción, nostalgia, grandes éxitos como 'Dígale', 'Ave María' o 'Bulería' y una imponente producción internacional.

Es considerado una de las voces más importantes y queridas de la música en español. David Bisbal ha construido una carrera sólida y exitosa a nivel mundial, con escenarios conquistados en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

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¿Cuándo será el concierto de David Bisbal en Perú 2026?

El concierto de David Bisbal en Perú se realizará este 9 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja y se espera un lleno total para esa fecha, en la que el cantante español se reencontrará con sus fanáticos peruanos.

El artista mantiene una relación especial con el Perú, país donde siempre ha conseguido una gran recepción y conciertos multitudinarios. Esta nueva visita promete convertirse en una de las más emotivas de su trayectoria, al reunir en un mismo espectáculo los clásicos que lo llevaron a la fama y las nuevas canciones que forman parte de esta renovada etapa artística.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de David Bisbal en Perú 2026?

Las entradas para el concierto de David Bisbal en Perú 2026 estarán disponibles desde este 11 de mayo a las 10.00 a. m. a través de Teleticket, con un 20% de descuento con tarjetas BBVA por tiempo limitado. Hasta el momento, los organizadores no han anunciado los precios para el esperado show.

Sin embargo, se espera una alta demanda debido al enorme cariño que el público peruano mantiene por el artista y al impacto internacional de esta nueva gira.

La llegada de David Bisbal al Perú se perfila como uno de los conciertos internacionales más importantes de 2026: una noche en la que la música, la emoción y los recuerdos se unirán en un espectáculo único que promete quedar grabado en la memoria de sus asistentes.