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Ivy Queen en Lima 2026: fecha confirmada y cómo comprar entradas en Teleticket para el concierto de 'La Caballota' en el Círculo Militar del Perú

Ivy Queen, la reina del reguetón, llegará a Perú con su gira ‘Pride Tour 2026’. La artista presentará sus grandes éxitos, prometiendo una puesta en escena explosiva llena de energía y nostalgia.


Ivy Queen, la reina del reguetón, llegará a Perú el 24 de octubre de 2026 con su gira ‘Pride Tour 2026’, para reencontrarse con sus seguidores en un emocionante concierto.
Ivy Queen, la reina del reguetón, llegará a Perú el 24 de octubre de 2026 con su gira ‘Pride Tour 2026’, para reencontrarse con sus seguidores en un emocionante concierto. | Foto: difusión.
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La cantante de música urbana Ivy Queen llegará a nuestro país este año como parte de su gira 'Pride Tour 2026', con la que recorrerá Chile, Argentina y Estados Unidos. La popular La Caballota se reencontrará con sus seguidores peruanos en un concierto programado para este 24 de octubre. Cabe indicar que la preventa inició este martes 12 de mayo.

Ivy Queen, considerada la reina del reguetón, promete un concierto cargado de fuerza y nostalgia en el Círculo Militar del Perú, ubicado en la avenida Salaverry. La artista puertorriqueña llega a Lima con una puesta en escena explosiva y sus grandes éxitos, como 'Yo quiero bailar', 'Quiero saber', 'La vida es así', 'Dime', 'Que lloren' y 'Menor que yo'.

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Ivy Queen hará vibrar Lima este 2026

Ivy Queen, de 54 años, se mostró emocionada por volver a nuestro país y, a diferencia de otros conciertos en los que estuvo acompañada de otras estrellas del reguetón, en esta oportunidad podrá cantar todos sus éxitos y pasar más tiempo con sus fans en Perú.

“Mi gente de Perú, el corazón me late a otro ritmo cada vez que pienso en volver a su tierra. Estar con ustedes en este ‘Pride Tour’ es un honor, porque mi música siempre ha sido para los que luchan, para los que aman libremente y para los que no se dejan pisotear”, expresó La Caballota, reconocida por hacer carrera en este género, cuando ser mujer en el reguetón era un pecado.

Las entradas para el concierto de Ivy Queen en Lima 2026 están a la venta en Teleticket y, desde este 12 de mayo, los fans de la puertorriqueña ya pueden comprar sus boletos desde S/94,2. Estos precios especiales se mantendrán hasta el 5 de junio.

Entradas para Ivy Queen en Lima 2026. Foto: difusión.

Entradas para Ivy Queen en Lima 2026. Foto: difusión.

Cabe indicar que Ivy Queen llevará su 'Pride Tour 2026' principalmente a Estados Unidos desde junio, con paradas en 12 ciudades. La gira tendrá una etapa latinoamericana en octubre del 2026, con visitas a Perú (24/10), Argentina (25/10) y Chile (30/10).

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