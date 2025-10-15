HOYSuscripcion LR Focus

Karol G hace historia como la primera latina en brillar en el Victoria’s Secret Show 2025: así fue su presentación

La cantante colombiana de 34 años, Karol G, deslumbró con su música y por su atrevido atuendo rojo durante el Victoria’s Secret Show 2025. 

Karol G se convirtió en la primera artista latina en cantar sobre el escenario del Victoria's Secret. Foto: Composición LR/YouTube.
Karol G se convirtió en la primera artista latina en cantar sobre el escenario del Victoria's Secret. Foto: Composición LR/YouTube.

Tras su relanzamiento el año pasado, luego de seis años de suspensión, el prestigioso desfile Victoria’s Secret volvió por todo lo alto en New York, marcando un hito histórico. La cantante Karol G se consagró como la primera artista latina en presentarse sobre el escenario de la famosa marca de lencería.

Vestida como un ángel rojo, la colombiana interpretó los temas ‘Ivonny Bonita’ y ‘Latina foreva’, de su más reciente disco Trópicoqueta, y desató la euforia del público, quienes quedaron maravillados con la combinación del desfile y música.

¿Cómo fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret?

Luego de que el grupo de K-pop, Twice culminará su show en el Victoria’s Secret Fashion 2025, llegó el turno de Karol G. La natal de Medellín apareció sobre el escenario moviéndose con soltura y sensualidad frente a un fondo rojo, para luego interpretar sus dos temas más populares.

Posteriormente, desfiló por la pasarela luciendo unas alas rojas y un enterizo rojo trasparente, tras quitarse la falda que llevaba puesta al inicio. La presentación de la intérprete de ‘Bichota’ se volvió tendencia a nivel mundial, consolidando así su fantástico 2025, un año que también ha brillado con el lanzamiento de su disco ‘Mañana será bonito’.

¿Qué famosas modelos y cantantes se presentaron en el Victoria’s Secret 2025?

La gala, que se desarrolló en horas de la tarde-noche en Latinoamérica, contó con la presencia de destacadas modelos de talla mundial como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Adriana Lima, Alex Consani, Yumi Nu y Angel Reese.

Además, el segmento musical también fue pieza clave en el desfile y presentó un cartel de lujo integrado exclusivamente por mujeres: Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y el grupo surcoreano de K-pop TWICE.

