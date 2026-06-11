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Destacados artistas de Colombia, México, Argentina y Brasil llegan a Lima para ser parte del ‘Circo Místico: Cóndor’

'Circo Místico: Cóndor', que va del 25 de junio al 30 de agosto de 2026, unirá en un mismo escenario arte, acrobacia, música y cultura peruana.

“Circo Místico: Cóndor” llega a Lima
“Circo Místico: Cóndor” llega a Lima
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'Circo Místico: Cóndor' llega al Perú con una propuesta familiar que une arte, acrobacia, música y cultura peruana en un espectáculo de gran formato. La producción se presentará del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde de San Miguel.

Inspirada en la cosmovisión andina, la historia sigue a la Reina Coya, protegida por el dios sol, cuya luz se ve amenazada por la llegada del eclipse y sus oscuros. En medio del peligro aparece el Cóndor, un guerrero elegido para enfrentar la oscuridad y descubrir que su mayor desafío también será vencer sus propios miedos.

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El show es producido por Ángeles Espectáculos, compañía detrás de montajes como 'Atlántika: Circo de Agua', 'Piratas: Circo de Agua', 'Alcatraz: Circo del terror' y 'Manicomio: Circo del terror'. Las entradas están a la venta en Joinnus y en la boletería del circo. Las funciones se realizarán de martes a viernes a las 7.00 p. m.; sábados y feriados a las 3.00, 6.00 y 9.00 p. m.; y domingos a las 4.00 y 7.00 p. m.

Bajo una carpa renovada y equipada con tecnología de última generación, 'Circo Místico: Cóndor' reunirá a artistas de Colombia, México, Argentina, Rusia, Hungría, Nicaragua y Brasil. El público podrá disfrutar de números de fajas aéreas, rola bola, péndulo doble, báscula, pulsadas, airtrack, bungee y el Globo de la Muerte, además de la participación de un payaso que aportará humor para toda la familia.

La puesta en escena toma como referencia culturas prehispánicas del Perú, como Paracas, Nazca, Mochica, Chimú e Inca, e integra esos elementos en el vestuario, la música, la escenografía y la narrativa visual. De esta manera, el espectáculo transforma la identidad peruana en una experiencia moderna, emotiva y llena de magia.

La música y la danza están a cargo de Kayfex, mientras que el vestuario fue desarrollado por Alex Segura, ambos artistas peruanos de reconocida trayectoria. Cada acto ha sido creado para conectar al público con el legado cultural del país y despertar orgullo por las raíces peruanas desde el lenguaje del circo contemporáneo.

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