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Chyno y Nacho vuelven a Lima este 2026: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del dúo latino más importante del reggaetón

El dúo conformado por Chyno y Nacho, reconocido como uno de los más influyentes del reggaetón, celebrará su evolución musical con éxitos como 'Mi niña bonita' y 'Andas en mi cabeza'.

Chyno y Nacho regresan a Lima el 9 de octubre de 2026 para un concierto en Costa 21, prometiendo una experiencia nostálgica. Las entradas estarán disponibles en Teleticket. Foto: composición LR/Sandy Carrión
Chyno y Nacho regresan a Lima el 9 de octubre de 2026 para un concierto en Costa 21, prometiendo una experiencia nostálgica. Las entradas estarán disponibles en Teleticket. Foto: composición LR/Sandy Carrión | Foto: composición LR/Sandy Carrión
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Chyno y Nacho, uno de los dúos más importantes del reggaetón, anuncian su esperado regreso a Lima este 2026 con un show que promete ser nostálgico. Jesús Miranda y Miguel Ignacio Mendoza, nombres verdaderos de los artistas, ofrecerán un concierto el próximo 9 de octubre en Costa 21, uno de los espacios más importantes para conciertos en la capital, con capacidad para miles de asistentes y una infraestructura adecuada para eventos internacionales. 

Considerados uno de los dúos más importantes e influyentes en la historia de la música latina, Chyno y Nacho no solo regresan como dúo, sino como un movimiento cultural que busca exaltar la música latina y conectar generaciones a través de su historia, evolución y legado.

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Chyno y Nacho se vuelven a juntar en Lima

Chyno y Nacho, quienes han logrado trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global que ha conectado con millones de seguidores en todo el mundo, volverán a Lima con lo mejor de su repertorio, que incluye canciones como 'Mi niña bonita', 'El poeta', 'Me voy enamorando', 'Se apagó la llama' y 'Andas en mi cabeza'.

Las entradas para el próximo concierto de Chyno y Nacho estarán disponibles en la web de Teleticket. La preventa de boletos inicia este 30 de abril y 1 de mayo desde las 10.00 a. m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas del Banco Falabella.

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Trayectoria de Chyno y Nacho

Desde sus comienzos, Chyno y Nacho se posicionaron en los primeros lugares de los rankings musicales gracias a una propuesta fresca que combina ritmos tropicales con sonidos urbanos. Con éxitos como 'Mi niña bonita' y 'Andas en mi cabeza', lograron crear canciones que marcaron a toda una generación. Su influencia en la industria les permitió recibir destacados premios internacionales, entre ellos un Latin GRAMMY, además de varios Premios Lo Nuestro y Premios Juventud, afianzando su lugar como referentes del género.

Reconocidos como uno de los dúos latinos más influyentes de la música, han conquistado escenarios alrededor del mundo y han impuesto tendencia con cada estreno, dejando una marca profunda en sus seguidores. Luego de su separación en 2017, ambos artistas iniciaron carreras en solitario que impulsaron su desarrollo personal y profesional. Años después, su reencuentro abrió una nueva etapa caracterizada por la madurez, la resiliencia y la evolución artística, fortaleciendo su vínculo y reconectando con el público que siempre los acompañó.

En 2026, Chyno y Nacho presentan 'Radio Venezuela', un proyecto ambicioso que representa su regreso definitivo. Más que un disco, esta producción funciona como un homenaje a su país, al reunir a artistas venezolanos dentro y fuera de sus fronteras para celebrar la identidad, la nostalgia y el vínculo que mantiene unida a la diáspora venezolana.






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