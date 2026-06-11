¡Maná regresa a Perú! Popular banda mexicana ofrecerá concierto único en Lima este 2026

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A pocas horas de encabezar la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, Maná confirma su esperado regreso a Perú con un concierto que promete ser inolvidable. La cita será el próximo 2 de diciembre en el Estadio San Marcos, marcando su única presentación en el país durante este año. Este evento forma parte del 'Vivir Sin Aire Tour', una gira de estadios diseñada para celebrar cuatro décadas de trayectoria de uno de los grupos más emblemáticos del rock latino.

El concierto en Lima permitirá al público peruano revivir los himnos que han definido la carrera de la banda mexicana, desde sus primeros éxitos hasta los clásicos que consolidaron su legado internacional. La producción del show será de gran formato, destacando no solo la música, sino también la experiencia visual y sonora que caracteriza a los espectáculos de la banda.

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Maná regresa a Perú este 2 de diciembre de 2026.

Maná vuelve a Perú en diciembre del 2026

El 2 de diciembre de 2026, el Estadio San Marcos será testigo de la fuerza y la energía de Maná en su única fecha en Perú durante este año.

La banda recorrerá, además, otros recintos destacados de la región dentro del 'Vivir Sin Aire Tour': el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre), el Estadio River Plate en Buenos Aires (12 de diciembre) y el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México (17 de diciembre).

Con más de 50 millones de discos vendidos y 11 álbumes de estudio, Maná ha dejado una huella imborrable en la historia del rock en español. Este concierto en Lima no solo celebra 40 años de trayectoria, sino que ofrece a los asistentes la oportunidad de disfrutar de canciones que se han convertido en himnos generacionales, como 'Oye mi amor', y de 'Dónde jugarán los niños', el álbum de rock latino más vendido de la historia.

Maná, la banda mexicana legendaria que hará gozar a todo Perú

Formada en 1986 en Guadalajara, Jalisco, la banda ha fusionado rock, reggae y pop con ritmos latinos, consolidándose como un referente mundial de la música latina.

Sus cifras son impresionantes: 1.3 mil millones de reproducciones al año en Spotify y 12.1 mil millones de vistas acumuladas en YouTube. Además, ha sido reconocida con 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy, el Latin Billboard Lifetime Achievement Award y la distinción de Persona del Año por la Latin Grammy.

El impacto de Maná trasciende la música. A través de la Fundación Ecológica Selva Negra, la banda impulsa proyectos de conservación ambiental y desarrollo social desde hace 30 años. Su compromiso social complementa su influencia cultural, consolidando a la agrupación como un verdadero ícono latinoamericano, cuya visita a Lima 2026 será recordada tanto por su música como por su legado.