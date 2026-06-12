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¿Shakira o una impostora? teoría viral asegura que una doble ocupó su lugar en la inauguración del Mundial 2026

Miles de usuarios en redes sociales aseguraron que la verdadera Shakira no estuvo presente en el Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial y que, en su lugar, habría aparecido una supuesta doble.

Shakira generó polémica tras su presentación en la inauguración del mundial 2026. Foto: Composición LR/Instagram
Shakira generó polémica tras su presentación en la inauguración del mundial 2026. Foto: Composición LR/Instagram
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La actuación de Shakira en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026 no solo acaparó la atención por su espectáculo, sino también por la controversia que surgió en redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a especular que la artista colombiana no habría sido quien apareció en escena, sino una supuesta doble.

La teoría tomó fuerza en X (antes Twitter), donde varios internautas comentaron que la intérprete de 'Dai Dai' lucía distinta a lo habitual durante su presentación. Las publicaciones se multiplicaron rápidamente y convirtieron el nombre de la cantante en uno de los temas más comentados tras el inicio del torneo.

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Usuarios afirman que una doble de Shakira participó en la inauguración del Mundial

Las especulaciones no tardaron en apoderarse de las redes sociales. Numerosos usuarios aseguraron que la artista que apareció durante la ceremonia inaugural no era Shakira y compartieron comentarios como: “Esa no es Shakira”, “No se parece en nada” y “¿Soy el único que cree que no era la verdadera Shakira?”.

La polémica surgió tras el evento celebrado el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario que marcó el inicio oficial del Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá. La ceremonia también contó con las presentaciones de Lila Downs, Maná y J Balvin, mientras que Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el himno nacional mexicano.

Sin embargo, no todos respaldaron la teoría. Varios internautas salieron en defensa de la cantante colombiana y sostuvieron que sí participó en el espectáculo, con el argumento de que ciertos ángulos de cámara y tomas del evento pudieron haber generado la confusión.

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Shakira sí estuvo en la ceremonia de inauguración

Aunque la teoría que ponía en duda la presencia de Shakira en el Estadio Azteca se viralizó rápidamente en redes sociales, con el paso de las horas quedó descartada. La artista colombiana sí fue quien protagonizó la presentación durante la inauguración del Mundial 2026.

Las especulaciones surgieron principalmente porque la cantante utilizó gafas de sol durante toda su actuación, lo que dificultó apreciar con claridad algunos rasgos de su rostro y alimentó los rumores sobre una supuesta doble.

Sin embargo, diversas imágenes terminaron por despejar cualquier duda. Burna Boy, quien comparte con Shakira la canción 'Dai Dai', publicó un video en el que se observa a la intérprete caminando por los pasillos del Estadio Azteca sin las gafas, mostrando claramente su rostro. A ello se suman las fotografías y videos de los ensayos difundidos por la propia 'Loba', en los que aparece con el mismo vestuario y accesorios que utilizó durante el espectáculo mundialista.

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