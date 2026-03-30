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Actor Alexander Garfin, protagonista de ‘Superman & Lois’, llega a Lima para el Día del Cómic Festival junto a otras estrellas internacionales

Entre los invitados destaca el actor Alexander Garfin, conocido por su papel en 'Superman & Lois', y otros artistas como Jorge Enrique Abello y Yumi Matsuzawa, que ofrecerán sorpresas.

El esperado Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima del 30 de abril al 3 de mayo, en el Parque Próceres de la Independencia, celebrando el mejor cómic, anime y universo geek. Fotos: difusión.
El esperado Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima del 30 de abril al 3 de mayo, en el Parque Próceres de la Independencia, celebrando el mejor cómic, anime y universo geek. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

¡Vuelve el evento de cultura pop más esperado del año! El Día del Comic Festival 2026 regresa a Lima del 30 de abril al 3 de mayo, en un evento que reunirá lo mejor del cómic, el anime, el cine, las series, los videojuegos y todo el universo geek. Este evento, que se llevará a cabo en el Parque Próceres de la Independencia (Av. Gral. Felipe Salaverry 1600, Jesús María) contará con la participación de estrellas internacionales.

Entre los invitados internacionales destaca Alexander Garfin, actor que da vida a Jordan Kent, el hijo de Clark Kent y Lois Lane en la exitosa serie de DC Comics 'Superman & Lois'. Su personaje propone una mirada distinta del universo de Superman, centrada en el crecimiento de un joven que empieza a descubrir sus poderes y a lidiar con el peso de ese legado. Su actuación ha sido clave para darle una dimensión más emocional y contemporánea al mito, lo que le valió una nominación a los Saturn Awards.

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Protagonista de Superman & Lois estará en el Día del Cómic Festival

Alexander Garfin llega a Lima

Antes de volar por Metrópolis, el joven de 22 años también destacó en el cine animado al prestar su voz a Linus van Pelt en 'The Peanuts Movie', película basada en los personajes de Charlie Brown y Snoopy. Este trabajo le permitió alcanzar reconocimiento en otro registro y le valió una nominación a los Annie Awards, uno de los premios más importantes de la animación a nivel mundial.

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Artistas internacionales llegan al Día del Comic Festival 2026

Junto a Alexander Garfin, también se confirmó la participación del actor colombiano Jorge Enrique Abello, ampliamente recordado por interpretar a Don Armando en 'Yo soy Betty, la fea'. A esta lista se suman los actores estadounidenses Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., reconocidos por su trabajo en 'Power Rangers: Tormenta Ninja', así como el actor de doblaje Ernesto Lezama, famoso por dar voz a Oolong en la franquicia de Dragon Ball, además de ser la voz actual de Porky y Speedy Gonzales en Looney Tunes y de Kaworu Nagisa en Neon Genesis Evangelion, entre otros personajes.

De igual manera, estará presente la cantante japonesa Yumi Matsuzawa, quien encabezará un concierto sinfónico para conmemorar los 40 años de Saint Seiya. Durante su presentación, interpretará los temas de apertura y cierre de producciones como Saint Seiya: The Hades Chapter, además de canciones de otros animes como Martian Successor Nadesico.

Como parte de las actividades especiales, el festival celebrará, asimismo, el 40 aniversario de 'Los cazafantasmas', con exhibiciones, sesiones de fotos y la presencia del emblemático Ecto-1, uno de los grandes atractivos de esta edición.

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Entradas para el Día del Comic Festival 2026

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketmaster, con un precio de 25 soles para la entrada general y 15 soles para vecinos de Jesús María, a través de la plataforma oficial del evento: https://www.ticketmaster.pe/event/da-del-comic-festival-venta-general 

El festival contará con más de 100 tiendas especializadas, ofreciendo productos exclusivos, artículos temáticos y piezas únicas para coleccionistas, además de una zona dedicada a juguetes de colección. La zona de artistas nacionales reunirá a más de 30 ilustradores, caricaturistas, historietistas y escultores, quienes trabajarán en vivo y compartirán su proceso creativo con el público asistente.


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