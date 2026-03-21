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Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., actores de 'Los Power Rangers', llegan a Lima para sumarse al Día del Cómic Festival 2026

Los recordados actores de 'Power Rangers' participarán en el Día del Cómic Festival 2026 en Lima, en el que compartirán con fans en sesiones de fotos, autógrafos y actividades especiales.

Actores de 'Los Power Rangers' estarán en el Día del Cómic Festival 2026. Foto: composición LR/difusión
Actores de 'Los Power Rangers' estarán en el Día del Cómic Festival 2026. Foto: composición LR/difusión

Los fanáticos de la recordada serie de televisión ‘Power Rangers Ninja Storm’ están de fiesta. Los actores Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., recordados por sus icónicos personajes en la popular franquicia, llegarán a Lima para participar en el Día del Cómic Festival 2026. El evento reunirá a figuras internacionales y ofrecerá actividades como sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros con fans.

La presencia de Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. generó gran expectativa entre el público, ya que interpretaron a Tori Hanson, la Ranger Azul del Viento, y a Blake Bradley, el Navy Thunder Ranger, respectivamente. Durante cuatro días, del 30 de abril al 3 de mayo, los asistentes podrán interactuar con ellos en un evento que prometedor.

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'Los Power Rangers'

Actores de 'Los Power Rangers' en el Día del Cómic. Foto: difusión

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Actores de 'Los Power Rangers' se presentarán en el Día del Cómic Festival 2026

El Día del Cómic Festival 2026 se llevará a cabo en el Parque Próceres de la Independencia, donde se reunirán fanáticos del cómic, anime, cine, series y videojuegos. La participación de Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. es uno de los principales atractivos, especialmente para quienes crecieron viendo Power Rangers Ninja Storm, una de las temporadas más recordadas de la franquicia.

Estrenada en 2003, esta entrega sigue a un grupo de jóvenes ninjas que protegen la ciudad de Blue Bay Harbor del villano Lothor, combinando acción, artes marciales y humor. La presencia de sus protagonistas permitirá a los fans revivir momentos clave de la serie y conocer más de cerca a quienes dieron vida a estos personajes.

El evento también contará con otros invitados internacionales, como el actor colombiano Jorge Enrique Abello, recordado por su papel en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’. Además, habrá actividades temáticas como la celebración del aniversario de Ghostbusters, que incluirá exhibiciones especiales y la presencia del icónico vehículo Ecto-1.

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¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Sally Martin y Jorgito Vargas Jr. y dónde comprarlas?

Las entradas para el Día del Cómic Festival 2026 ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, con un precio general desde 23.70 soles. Sin embargo, los costos pueden variar dependiendo de las experiencias adicionales que deseen los asistentes.

Por ejemplo, una fotografía o autógrafo con Jorgito Vargas Jr. tiene un costo aproximado de 123.00 soles, monto que no incluye la entrada general al evento. Para quienes buscan una experiencia más completa, también existe la opción de adquirir paquetes con ambos actores, cuyo precio alcanza los 237 soles.

'Los Power Rangers'

Precios para ver a los actores de 'Los Power Rangers'. Foto: Ticketmaster

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