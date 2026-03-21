HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Gran final de 'Yo soy'
EN VIVO | Gran final de 'Yo soy'     EN VIVO | Gran final de 'Yo soy'     EN VIVO | Gran final de 'Yo soy'     
Entretenimiento

Jorge Enrique Abello revela la clave para dar vida a Don Armando en 'Yo soy Betty, la fea': "Decidí comportarme como el malo de la película"

Jorge Enrique Abello, quien se ganó el cariño del público tras darle vida a don Armando Mendoza, reflexionó sobre la importancia de los fans, quienes mantienen viva la serie organizando reuniones para ver episodios completos.

El intérprete de don Armando estará en el Día del Cómic Festival 2026 Foto: Composición LR
El intérprete de don Armando estará en el Día del Cómic Festival 2026 Foto: Composición LR | Difusión

A casi tres décadas de su estreno, 'Yo soy Betty, la fea continúa vigente como un fenómeno que atraviesa generaciones. La historia creada por Fernando Gaitán no solo marcó la televisión latinoamericana en 1999; al día de hoy, sigue posicionándose entre los títulos más vistos, ahora en las plataformas de streaming.

En una entrevista con La República, el actor Jorge Enrique Abello, recordado por interpretar a don Armando Mendoza —cuyos gritos estruendosos se convirtieron en parte esencial de su personaje— reflexionó sobre la vigencia que mantiene la producción colombiana. 

TE RECOMENDAMOS

¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

Abello destacó el papel fundamental de los fans, quienes incluso organizan reuniones para ver capítulos completos de la telenovela y mantenerla vigente en el tiempo. “En un momento tan viral como este, donde las canciones hoy duran 3 semanas y mueren, donde todo se volvió muy desechable, por decirlo de alguna manera, pues, sentir que nosotros pervivimos como clásico a través de las generaciones es un honor, es una honra que nos hacen los fans, muy grande, por los cuales siempre habrá un amor enorme para ellos”.

PUEDES VER: Jorge Enrique Abello, Don Armando Mendoza en 'Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026

lr.pe

El actor, de 58 años, también conversó sobre las más de 20 adaptaciones que ha tenido la historia de Betty y Armando. Según contó, solo ha visto pequeños clips en internet y nunca capítulos completos. Otro de los temas que abordó fue el eterno debate de los fans sobre el personaje de Marcela Valencia, interpretado por Natalia Ramírez. En redes sociales, muchos televidentes aseguran que la mejor amiga de Patricia Fernández es una víctima de la historia de amor entre Betty y Armando. 

Sin embargo, Abello no comparte esta idea. “Marcela siempre fue la antagonista perfecta”. Según explicó, si algunas personas hoy la perciben como víctima, podría deberse a que “no se quedó con el galán de la historia”, pero desde el punto de vista narrativo, siempre ocupó el rol de antagonista.

PUEDES VER: Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

lr.pe

¿Cómo construyó el personaje de Armando Mendoza?

Al recordar el proceso de construcción de su personaje, el actor explicó que uno de los mayores retos fue entender que Armando no debía interpretarse como el típico galán de telenovela. “No era tan difícil, porque realmente lo complejo era entender más bien que el galán de la historia era un antihéroe. Entonces, yo simplemente, en vez de comportarme como el galán, me comporté como un antagonista que al final tiene su, digamos, reivindicación a través del amor para convertirse en otra persona”

Para Abello, la clave estuvo en asumir el personaje desde otra lógica: actuar como si fuera “el malo de la película”, permitiendo así que el arco narrativo del personaje se desarrollara y evolucionara a lo largo de la historia, incluso redimiéndose. 

PUEDES VER: Actriz de 'Yo soy Betty, la fea', Ana María Orozco, rechazó lentes que le regaló reportero de Latina: "Ahorita no, gracias"

lr.pe

Jorge Enrique Abello visitará Perú

El actor dio entrevistas por Zoom a la prensa peruana por su participación como invitado especial en el Día del Cómic Festival 2026.

Por ello, Lima se prepara para recibir a uno de los rostros más recordados de la televisión latinoamericana. El evento, que contará con otras figuras como la cantante japonesa Yumi Matsuzawa, se realizará del 30 de abril al 3 de mayo.





Notas relacionadas
Jorge Enrique Abello, Don Armando Mendoza en 'Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026

Jorge Enrique Abello, Don Armando Mendoza en 'Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años tras ser hospitalizado

Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años tras ser hospitalizado

LEER MÁS
Diana Sánchez se sincera sobre su lucha personal para ser mamá: "Nos han dado una buena noticia"

Diana Sánchez se sincera sobre su lucha personal para ser mamá: "Nos han dado una buena noticia"

LEER MÁS
Ca7riel y Paco Amoroso llegan por primera vez a Lima: nuevo álbum, amistad con Bizarrap y más

Ca7riel y Paco Amoroso llegan por primera vez a Lima: nuevo álbum, amistad con Bizarrap y más

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jorge Enrique Abello revela la clave para dar vida a Don Armando en 'Yo soy Betty, la fea': "Decidí comportarme como el malo de la película"

Universitario perdió 3-2 contra Regatas y jugarán el extra game por el pase a las semfinales de la Liga Peruana de Vóley

'Yo soy' 2026 Gran Final: imitadores de Liam Gallagher, Marciano Cantero, Gustavo Cerati y Julio Iglesias se disputan en vivo el título de la temporada

Entretenimiento

'La Reina del Flow' llega a Perú en 2026: todo lo que se sabe del concierto de la exitosa serie colombiana

Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., actores de 'Los Power Rangers', llegan a Lima para sumarse al Día del Cómic Festival 2026

Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años tras ser hospitalizado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía abre investigación a Rafael López Aliaga por deuda de S/4 mil millones en la municipalidad de Lima

Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

Se reduce 8.71% los homicidios, pero sigue la violencia por extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025