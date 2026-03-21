A casi tres décadas de su estreno, 'Yo soy Betty, la fea’ continúa vigente como un fenómeno que atraviesa generaciones. La historia creada por Fernando Gaitán no solo marcó la televisión latinoamericana en 1999; al día de hoy, sigue posicionándose entre los títulos más vistos, ahora en las plataformas de streaming.

En una entrevista con La República, el actor Jorge Enrique Abello, recordado por interpretar a don Armando Mendoza —cuyos gritos estruendosos se convirtieron en parte esencial de su personaje— reflexionó sobre la vigencia que mantiene la producción colombiana.

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Abello destacó el papel fundamental de los fans, quienes incluso organizan reuniones para ver capítulos completos de la telenovela y mantenerla vigente en el tiempo. “En un momento tan viral como este, donde las canciones hoy duran 3 semanas y mueren, donde todo se volvió muy desechable, por decirlo de alguna manera, pues, sentir que nosotros pervivimos como clásico a través de las generaciones es un honor, es una honra que nos hacen los fans, muy grande, por los cuales siempre habrá un amor enorme para ellos”.

El actor, de 58 años, también conversó sobre las más de 20 adaptaciones que ha tenido la historia de Betty y Armando. Según contó, solo ha visto pequeños clips en internet y nunca capítulos completos. Otro de los temas que abordó fue el eterno debate de los fans sobre el personaje de Marcela Valencia, interpretado por Natalia Ramírez. En redes sociales, muchos televidentes aseguran que la mejor amiga de Patricia Fernández es una víctima de la historia de amor entre Betty y Armando.

Sin embargo, Abello no comparte esta idea. “Marcela siempre fue la antagonista perfecta”. Según explicó, si algunas personas hoy la perciben como víctima, podría deberse a que “no se quedó con el galán de la historia”, pero desde el punto de vista narrativo, siempre ocupó el rol de antagonista.

¿Cómo construyó el personaje de Armando Mendoza?

Al recordar el proceso de construcción de su personaje, el actor explicó que uno de los mayores retos fue entender que Armando no debía interpretarse como el típico galán de telenovela. “No era tan difícil, porque realmente lo complejo era entender más bien que el galán de la historia era un antihéroe. Entonces, yo simplemente, en vez de comportarme como el galán, me comporté como un antagonista que al final tiene su, digamos, reivindicación a través del amor para convertirse en otra persona”

Para Abello, la clave estuvo en asumir el personaje desde otra lógica: actuar como si fuera “el malo de la película”, permitiendo así que el arco narrativo del personaje se desarrollara y evolucionara a lo largo de la historia, incluso redimiéndose.

Jorge Enrique Abello visitará Perú

El actor dio entrevistas por Zoom a la prensa peruana por su participación como invitado especial en el Día del Cómic Festival 2026.

Por ello, Lima se prepara para recibir a uno de los rostros más recordados de la televisión latinoamericana. El evento, que contará con otras figuras como la cantante japonesa Yumi Matsuzawa, se realizará del 30 de abril al 3 de mayo.















