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Vecina de San Miguel deja en shock a periodistas tras fuerte temblor de 6,1: "Estaba en la ducha y salí corriendo como Eva"

¡Se pasó de sincera! Una vecina de San Miguel relató con picardía cómo vivió el fuerte temblor que remeció Lima esta tarde y causó sorpresa e incomodidad entre los periodistas en pleno programa en vivo.

Fuerte sismo sorprendió la tarde del martes 19 de mayo. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/'X'
Fuerte sismo sorprendió la tarde del martes 19 de mayo. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/'X'
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El fuerte sismo de magnitud 6.1 que remeció Ica este martes 19 de mayo también se sintió con intensidad en distintos distritos de Lima, lo que generó momentos de tensión entre miles de ciudadanos. El movimiento telúrico ocurrió a las 12.57 p. m. La Marina de Guerra descartó una alerta de tsunami y el temblor causó alarma en varias regiones del país.

Tras el incidente, una vecina del distrito de San Miguel sorprendió a los conductores y periodistas de RPP durante una comunicación telefónica en vivo al contar cómo vivió el sismo. La mujer confesó que se encontraba bañándose cuando comenzó el movimiento y que salió desesperada de su vivienda “como Eva”, lo que desató la reacción inmediata de los presentes en cabina por sus inesperadas palabras.

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Vecina de San Miguel cuenta cómo vivió el temblor de 6.1

Durante una comunicación en vivo con RPP, una vecina del distrito de San Miguel relató los minutos que atravesó mientras ocurría el fuerte temblor de magnitud 6.1 que sacudió Ica y Lima este martes. La mujer contó que se encontraba bañándose al momento del movimiento telúrico y que el impacto fue mayor debido a que vive en un séptimo piso.

“Yo vivo en el séptimo piso y se movía como hamaca”, expresó la vecina, lo que generó preocupación entre los conductores del programa radial, quienes le consultaron de inmediato si logró ponerse a buen recaudo durante la emergencia.

PUEDES VER: Fuerte temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 6,1 remeció Ica, según último reporte del IGP

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Vecina de San Miguel y su inesperado comentario en vivo

Sin embargo, la respuesta de la mujer sorprendió a los periodistas y a los oyentes. “Estaba en la ducha y salí corriendo como Eva agarrando cualquier cosa para taparme”, reveló entre nervios, lo que provocó una sonrisa incómoda en la periodista que la entrevistaba en ese momento.

Tras la inesperada confesión, la conductora intentó continuar con la entrevista y bajar la tensión. “Claro, es un momento en el cual muchos se están aseando para continuar las actividades”, señaló, mientras su compañero respaldaba lo dicho para retomar la seriedad de la cobertura. Poco después, la vecina de San Miguel dio por terminada la comunicación telefónica.

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