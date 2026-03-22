¿Dónde ver 'Rooster Fighter'?: anime sobre un gallo que lucha contra demonios es un éxito en Perú

El anime ‘Rooster Fighter’ se ha convertido en uno de los títulos más comentados en Latinoamérica. Basado en el manga de Shū Sakuratani, la serie narra la historia de Keiji, un gallo con un fuerte sentido del honor y habilidades extraordinarias que viaja por un Japón devastado, enfrentando a enormes demonios que amenazan la humanidad. Su misión es vengar la muerte de su hermana, víctima del temido ‘Demonio Blanco’.

La historia original de Sakuratani ya había generado un gran fandom desde su publicación en Comiplex Hero’s Inc., pero la adaptación animada consolidó su impacto global. En Latinoamérica, la recepción fue inmediata y el título escaló a los primeros lugares de popularidad.

¿Dónde ver ‘Rooster Fighter’ y cómo seguirlo?

La serie de ‘Rooster Fighter’ está disponible en Disney+, Hulu y Adult Swim, con capítulos que se estrenan de manera semanal cada sábado desde el 14 de marzo. Los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo, con subtítulos en español y doblaje en varios idiomas, lo que facilita su llegada a un público amplio en la región.

La adaptación conserva la esencia del manga y ofrece un espectáculo visual cargado de batallas épicas, humor irreverente y un estilo urbano que ha captado tanto a seguidores del shōnen como a nuevos espectadores curiosos por propuestas diferentes.

El anime de 'Rooster Fighter' tendrá 12 capítulos. Foto: Disney Plus

La emoción en Perú por el anime ‘Rooster Fighter’

En Perú y México, Rooster Fighter alcanzó el primer lugar en Disney+ en su estreno, mientras que en países como Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Guatemala también se ha posicionado en el top. El propio Shū Sakuratani celebró el éxito en redes sociales, agradeciendo, como siempre, el apoyo y el cariño que su obra recibe desde Latinoamérica.

Ese vínculo no es nuevo, pues ya en 2021 el autor emocionó con un crossover inesperado: ilustró a Keiji junto al Caballero Carmelo, personaje emblemático de la literatura peruana creado por Abraham Valdelomar. Además, compartió imágenes del gallo en escenarios icónicos como Machu Picchu y las Líneas de Nazca.

Autor de 'Rooster Fighter' compartió en 2021 una ilustración de su gallo, Keiji, junto al Caballero Carmelo en el oasis de La Huachina. Foto: X

El autor de 'Rooster Fighter' también dibujó a su gallo protagonista en Machu Picchu. Foto: X

Desde entonces, el país y otros de la región han estado siempre presentes en sus redes sociales, reforzando la conexión entre el autor y sus seguidores.