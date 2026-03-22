HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Animes

¿Dónde ver 'Rooster Fighter'?: anime sobre un gallo que lucha contra demonios es un éxito en Perú

'Rooster Fighter', basado en el manga de Shū Sakuratani, ha generado gran revuelo en Latinoamérica. El anime sigue la historia de Keiji, un gallo con habilidades excepcionales en un Japón devastado.

El anime de 'Rooster Fighter' tendrá 12 capítulos.
El anime de 'Rooster Fighter' tendrá 12 capítulos. | Foto: Disney Plus

El anime ‘Rooster Fighter’ se ha convertido en uno de los títulos más comentados en Latinoamérica. Basado en el manga de Shū Sakuratani, la serie narra la historia de Keiji, un gallo con un fuerte sentido del honor y habilidades extraordinarias que viaja por un Japón devastado, enfrentando a enormes demonios que amenazan la humanidad. Su misión es vengar la muerte de su hermana, víctima del temido ‘Demonio Blanco’.

La historia original de Sakuratani ya había generado un gran fandom desde su publicación en Comiplex Hero’s Inc., pero la adaptación animada consolidó su impacto global. En Latinoamérica, la recepción fue inmediata y el título escaló a los primeros lugares de popularidad.

PUEDES VER: 'Jujutsu Kaisen' temporada 3: guía completa de capítulos del arco 'Culling Game', fechas de estreno y más

lr.pe

¿Dónde ver ‘Rooster Fighter’ y cómo seguirlo?

La serie de ‘Rooster Fighter’ está disponible en Disney+, Hulu y Adult Swim, con capítulos que se estrenan de manera semanal cada sábado desde el 14 de marzo. Los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo, con subtítulos en español y doblaje en varios idiomas, lo que facilita su llegada a un público amplio en la región.

La adaptación conserva la esencia del manga y ofrece un espectáculo visual cargado de batallas épicas, humor irreverente y un estilo urbano que ha captado tanto a seguidores del shōnen como a nuevos espectadores curiosos por propuestas diferentes.

El anime de 'Rooster Fighter' tendrá 12 capítulos

El anime de 'Rooster Fighter' tendrá 12 capítulos. Foto: Disney Plus

PUEDES VER: Este es el orden cronológico para ver Marvel y llegar preparado a 'Avengers: Doomsday'

lr.pe

La emoción en Perú por el anime ‘Rooster Fighter’

En Perú y México, Rooster Fighter alcanzó el primer lugar en Disney+ en su estreno, mientras que en países como Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Guatemala también se ha posicionado en el top. El propio Shū Sakuratani celebró el éxito en redes sociales, agradeciendo, como siempre, el apoyo y el cariño que su obra recibe desde Latinoamérica.

Ese vínculo no es nuevo, pues ya en 2021 el autor emocionó con un crossover inesperado: ilustró a Keiji junto al Caballero Carmelo, personaje emblemático de la literatura peruana creado por Abraham Valdelomar. Además, compartió imágenes del gallo en escenarios icónicos como Machu Picchu y las Líneas de Nazca.

Autor de 'Rooster Fighter' compartió en 2021 una ilustración de su gallo, Keiji, junto al Caballero Carmelo en el oasis de La Huachina. Foto: X

Autor de 'Rooster Fighter' compartió en 2021 una ilustración de su gallo, Keiji, junto al Caballero Carmelo en el oasis de La Huachina. Foto: X

El autor de 'Rooster Fighter' también dibujó a su gallo protagonista en Machu Picchu. Foto: X

El autor de 'Rooster Fighter' también dibujó a su gallo protagonista en Machu Picchu. Foto: X

Desde entonces, el país y otros de la región han estado siempre presentes en sus redes sociales, reforzando la conexión entre el autor y sus seguidores.

Notas relacionadas
Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años tras ser hospitalizado

Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años tras ser hospitalizado

LEER MÁS
Elogio de la influencia: “Valor sentimental” de Joachim Trier

Elogio de la influencia: “Valor sentimental” de Joachim Trier

LEER MÁS
Persecución en la frontera: “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson, película ganadora del Oscar 2026

Persecución en la frontera: “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson, película ganadora del Oscar 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rooster fighter y el Caballero Carmelo: manga realiza inesperado crossover

Rooster fighter y el Caballero Carmelo: manga realiza inesperado crossover

LEER MÁS
“Euphoria”, el anime hentai con adolescentes que no se parece en nada a la famosa serie de HBO Max

“Euphoria”, el anime hentai con adolescentes que no se parece en nada a la famosa serie de HBO Max

LEER MÁS
“Euphoria”, el anime hentai con adolescentes que no se parece en nada a la serie de HBO Max

“Euphoria”, el anime hentai con adolescentes que no se parece en nada a la serie de HBO Max

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gran final de 'Yo soy' 2026 EN VIVO: Liam Gallagher se consagró ganador y se lleva premio de 20 mil soles

¿Dónde ver 'Rooster Fighter'?: anime sobre un gallo que combate contra demonios es un éxito en Perú

'Yo soy' 2026 final: Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, ganó el primer lugar del reality y se llevó S/20.000 de premio

Animes

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: guía completa de capítulos del arco 'Culling Game', fechas de estreno y más

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

Mario Castañeda y René García, las voces latinas de Gokú y Vegeta, llegarán a Lima para el ‘Manya Coleccionables’

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Fiscalía abre investigación a Rafael López Aliaga por deuda de S/4 mil millones en la municipalidad de Lima

Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025