Toru Furuya, voz legendaria del anime, llegará a Lima para la final nacional de cosplay que llevará a los ganadores a Japón

El evento contará con la participación especial de Toru Furuya, reconocida voz de personajes icónicos de anime, quien sumará su experiencia al jurado que decidirá a los ganadores.

La Final Nacional de la World Cosplay Summit se llevará a cabo el 15 de marzo en el Teatro Peruano Japonés, donde se elegirá al dúo ganador para representar a Perú en Nagoya, Japón. Foto: difusión
¡Un viaje a la nostalgia! La Final Nacional de la World Cosplay Summit reunirá a los mejores cosplayers del país en una competencia donde se elegirá al dúo ganador que representará al Perú en la gran final mundial en Nagoya, Japón. Este evento está programado para este domingo 15 de marzo, a partir de las 5.00 p. m., en el Teatro Peruano Japonés, que será el punto de encuentro de la comunidad geek y cosplay del país. 

En este encuentro, los participantes pondrán en valor su talento, creatividad y pasión por la cultura japonesa para convertirse en los representantes del Perú en la World Cosplay Summit 2026, uno de los eventos de cosplay más importantes a nivel mundial.

PUEDES VER: Jisoo de BLACKPINK protagoniza ‘Un novio por suscripción’: conoce a todos los actores del nuevo drama coreano

lr.pe

Toru Furuya llega a Lima

La Final Nacional de la World Cosplay Summit contará con la participación especial del reconocido seiyuu japonés Toru Furuya, una de las voces más emblemáticas del anime; quien ha dado vida a personajes icónicos como Tuxedo Mask (Sailor Moon), Yamcha (Dragon Ball), Amuro Ray (Gundam), Shuren (Bleach) y Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), permitiendo al público local vivir de cerca el legado y la esencia de algunas de las franquicias más influyentes del anime japonés.

Este encuentro se consolida como una iniciativa que promueve el intercambio cultural entre el Perú y Japón a través del arte y el entretenimiento, con el impulso de Akita Producciones y el respaldo de la Embajada del Japón en el Perú y la Fundación Japón. 

PUEDES VER: 'La chica nueva' temporada 3 en Netflix: fecha de estreno de la serie tailandesa con Becky Armstrong como Nanno

lr.pe

Toru Furuya elegirá a los ganadores que viajarán a Japón

El jurado de la Final Nacional de la World Cosplay Summit elegirá al dúo ganador que llevará el talento peruano hasta Nagoya, Japón. Además de la competencia, la jornada será una verdadera celebración de la cultura pop japonesa, con actividades de anime, manga, videojuegos y cosplay, pensadas para disfrutar, conectar y fortalecer a una comunidad creativa que no deja de crecer.

Asimismo, la reconocida cosplayer internacional Reika llegará desde Japón para integrarse al jurado de la gran final nacional, cuya participación no solo aporta proyección internacional al certamen, sino que también inspira a nuevas generaciones de artistas del cosplay en el país.

Las entradas, con precios que van desde los S/65, ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, para todas las personas interesadas en vivir de cerca esta experiencia única que celebra el talento, la creatividad y la pasión por la cultura japonesa.


