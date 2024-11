La actriz venezolana Gaby Spanic, conocida por sus icónicos papeles en telenovelas mexicanas, reveló que ha recibido amenazas de muerte tras criticar a Thalía, a quien llamó "obrera asalariada". La antagonista de 'La Usurpadora' de 50 años, comentó que se siente "perseguida" después de sus fuertes declaraciones contra la cantante, quien actualmente tiene 53.

La actriz aseguró que la fama de Thalía se debe principalmente a su esposo, el empresario Tommy Mottola, y añadió que antes de casarse, ella no era más que una "obrera asalariada". Estas declaraciones han generado mucha controversia en redes sociales, dividiendo opiniones entre los fans de ambas artistas. Mientras algunos defienden a Thalía, otros se han solidarizado con Spanic por las amenazas que ha recibido.

Gaby Spanic revela sufrir amenazas de muerte por sus declaraciones

El enfrentamiento entre Gaby Spanic y Thalía ha desatado una ola de reacciones en redes sociales. Los fans de Thalía no tardaron en salir en su defensa tras las fuertes críticas de la actriz venezolana, quien ahora afirma sentirse "muy atacada". Spanic reveló a los medios que, después de llamar “asalariada” a la cantante, ha recibido amenazas de muerte, lo que ha intensificado su sensación de ser "perseguida", algo que asegura haber experimentado a lo largo de su vida.

“Me han hecho lucir como la victimaria cuando he sido lo contrario. “Yo no entiendo, también dije que (Thalia) era como Madona y Cher (...) éramos varias villanas, otra dijo algo, pero, que era una cazafortunas”. Además, Gaby Spanic asegura que no es la única que ha criticado a la cantante.

Según la actriz venezolana, sus compañeras del reality en el que participó también hicieron comentarios fuertes sobre Thalía, pero no han recibido los ataques ni amenazas que ella enfrenta. “Ya me amenazaron de muerte, muchas veces, en redes, post, cosas horrendas que yo no sé de dónde salieron”, compartió.