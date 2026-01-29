HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa
Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     
EN VIVO

Marchas en Perú y el arte para expresar rechazo al Gobierno | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Cine y series

Falleció Kōzō Shioya, reconocido actor de voz que dio vida a Majin Buu en 'Dragon Ball Z'

El artista japonés murió a los 71 años a causa de una hemorragia cerebral, dejando un legado de más de cuatro décadas en la industria del anime.

El actor de voz de Majin Buu falleció a los 71 años. Foto: composición LR/difusión
El actor de voz de Majin Buu falleció a los 71 años. Foto: composición LR/difusión

El actor de voz japonés Kōzō Shioya, recordado por interpretar a Majin Buu en el anime 'Dragon Ball Z', falleció a los 71 años el pasado 20 de enero de 2026. La noticia fue confirmada por su agencia representante, Aoni Production, que informó que la causa del deceso fue una hemorragia cerebral.

Aoni Production expresó palabras de agradecimiento por el respaldo que recibió el artista a lo largo de su trayectoria. “Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindaron durante su vida y humildemente les informamos de este fallecimiento”, añadió la agencia.

'Dragon Ball Z'. Foto: difusión

'Dragon Ball Z'. Foto: difusión

PUEDES VER: Las películas de anime más esperadas del 2026: guía completa de títulos y fechas de estrenos

lr.pe

Actor de voz original de Majin Buu falleció a los 71 años

“Nuestro actor afiliado, Kozo Shioya (71 años), falleció el 20 de enero de 2026 debido a una hemorragia cerebral”, indicó la empresa en un comunicado oficial difundido a medios japoneses. La agencia también explicó que el anuncio se realizó de manera posterior por motivos familiares y pidió comprensión por la demora en la notificación pública.

La agencia del artista detalló que el funeral del artista japonés se llevaron a cabo de forma privada, respetando la voluntad de sus familiares. “El funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos. Les pedimos su comprensión por la tardanza en la notificación”, señaló la agencia en su mensaje.

PUEDES VER: Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa

lr.pe

¿Quién Kōzō Shioya, el reconocido actor de voz de Majin Buu?

Kōzō Shioya nació en Kagoshima en 1954 y desarrolló una carrera artística de más de cuatro décadas. Durante ese tiempo participó en más de 300 producciones, consolidándose como una figura importante dentro de la industria del anime en Japón.

Su papel más emblemático fue el de Majin Buu en 'Dragon Ball Z', personaje al que dio una voz capaz de transmitir desde un tono ingenuo y desenfadado hasta matices más agresivos en sus diferentes transformaciones. Dentro de la misma franquicia también interpretó a Guldo, integrante de las Fuerzas Especiales Ginyu.

En 'One Piece' dio voz a personajes como Genzo, Pappag y Edward Weevil, mientras que en Naruto interpretó a Jigumo. Su versatilidad y extensa trayectoria lo posicionaron como una de las voces más reconocidas del anime japonés, legado que hoy es recordado por miles de seguidores en todo el mundo.

Notas relacionadas
'Jujutsu Kaisen' temporada 3: guía completa de capítulos del arco 'Culling Game', fechas de estreno y más

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: guía completa de capítulos del arco 'Culling Game', fechas de estreno y más

LEER MÁS
Fallece Gloria Rocha, la histórica 'Madrina' de Dragon Ball, Sailor Moon y Miss Piggy

Fallece Gloria Rocha, la histórica 'Madrina' de Dragon Ball, Sailor Moon y Miss Piggy

LEER MÁS
'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La reina del flow 3 capítulo 20: cuándo y dónde ver el nuevo episodio en Netflix

La reina del flow 3 capítulo 20: cuándo y dónde ver el nuevo episodio en Netflix

LEER MÁS
La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

LEER MÁS
Conoce la historia real de la espeluznante saga ‘Camino hacia el terror’ sobre caníbales deformes

Conoce la historia real de la espeluznante saga ‘Camino hacia el terror’ sobre caníbales deformes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

'Marty Supremo': comedia dramática sobre el sueño americano

Cine y series

'Marty Supremo': comedia dramática sobre el sueño americano

César Galindo, director de 'Killapa Wawan': "El futuro del cine peruano es el cine en quechua"

BAFTA 2026: 'Hamnet' es la película más nominada dirigida por una mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025