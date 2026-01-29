El actor de voz japonés Kōzō Shioya, recordado por interpretar a Majin Buu en el anime 'Dragon Ball Z', falleció a los 71 años el pasado 20 de enero de 2026. La noticia fue confirmada por su agencia representante, Aoni Production, que informó que la causa del deceso fue una hemorragia cerebral.

Aoni Production expresó palabras de agradecimiento por el respaldo que recibió el artista a lo largo de su trayectoria. “Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindaron durante su vida y humildemente les informamos de este fallecimiento”, añadió la agencia.

'Dragon Ball Z'. Foto: difusión

Actor de voz original de Majin Buu falleció a los 71 años

“Nuestro actor afiliado, Kozo Shioya (71 años), falleció el 20 de enero de 2026 debido a una hemorragia cerebral”, indicó la empresa en un comunicado oficial difundido a medios japoneses. La agencia también explicó que el anuncio se realizó de manera posterior por motivos familiares y pidió comprensión por la demora en la notificación pública.

La agencia del artista detalló que el funeral del artista japonés se llevaron a cabo de forma privada, respetando la voluntad de sus familiares. “El funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos. Les pedimos su comprensión por la tardanza en la notificación”, señaló la agencia en su mensaje.

¿Quién Kōzō Shioya, el reconocido actor de voz de Majin Buu?

Kōzō Shioya nació en Kagoshima en 1954 y desarrolló una carrera artística de más de cuatro décadas. Durante ese tiempo participó en más de 300 producciones, consolidándose como una figura importante dentro de la industria del anime en Japón.

Su papel más emblemático fue el de Majin Buu en 'Dragon Ball Z', personaje al que dio una voz capaz de transmitir desde un tono ingenuo y desenfadado hasta matices más agresivos en sus diferentes transformaciones. Dentro de la misma franquicia también interpretó a Guldo, integrante de las Fuerzas Especiales Ginyu.

En 'One Piece' dio voz a personajes como Genzo, Pappag y Edward Weevil, mientras que en Naruto interpretó a Jigumo. Su versatilidad y extensa trayectoria lo posicionaron como una de las voces más reconocidas del anime japonés, legado que hoy es recordado por miles de seguidores en todo el mundo.