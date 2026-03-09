HOYSuscripcion LR Focus

Super Mario Galaxy deslumbra en Perú con un mural impresionante por el MAR10 DAY

La fiebre por Super Mario Galaxy se apodera del Perú en el MAR10 DAY, donde se inaugurará un impresionante mural de 110 metros de largo homenajeando a personajes icónicos del juego.

La fiebre por Super Mario Galaxy invade el país con una celebración especial por el MAR10 DAY, un evento que busca sorprender tanto a niños como a adultos. Este martes 10 de marzo se presentará, frente al Estadio Nacional, un mural de gran escala: 110 metros de largo por 6 metros de alto, una obra que rinde homenaje a los personajes más icónicos de Super Mario Galaxy, la película.

El proyecto está liderado por el reconocido artista de Street Marketing, Dumser, y cuenta con la participación de 15 muralistas y una Arquitecta de Proyectos Urbanos. En conjunto han recreado a Mario, Peach, Luigi, Rosalina, Bowser, Bowser Jr. y Yoshi, dando forma a una vibrante composición llena de color y creatividad que promete captar la atención de todos los que pasen por el lugar.

MAR10 DAY busca unir a los peruanos con la franquicia

Esta iniciativa, que busca afianzar el vínculo que el público peruano tiene con la franquicia, invita a miles de visitantes a sumarse a la celebración y se suma a la tendencia global de homenajes a Mario. El MAR10 DAY se consolida como la fiesta anual para fans y familias, transformando el mes de marzo en una época de nostalgia y diversión para todos.

El impacto de Super Mario en el Perú es innegable. Solo en 2023, la primera entrega de Super Mario Bros llevó a 3,284,037 personas a las salas de cine, convirtiéndose en la animación más vista del año y la adaptación de videojuego más exitosa de la historia en el país.

El mural, además de ser un espectáculo visual, representa la pasión y el cariño de los peruanos por el universo de Mario, y promete ser uno de los puntos más fotografiados y visitados durante la celebración del MAR10 DAY.


'Super Mario Galaxy: La Película' confirma aparición de Yoshi: sorpresas y revelaciones en el nuevo tráiler

Entre lágrimas, Phillip Chu Joy reacciona al tráiler de 'Super Mario Galaxy': "Es la nostalgia"

Superó en la taquilla a 'Oppenheimer' y ahora tendrá su secuela con el mismo director

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Hija de Tula Rodríguez revela que tiene una discapacidad auditiva y cómo lo afronta su madre: "Me operaron a los 6 años"

Miguel Mateos, leyenda del rock latinoamericano, regresa al Perú: entradas, fecha y lugar de su show

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

