¿Cuándo salen los capítulos de 'Sigue brillando' en Netflix?: guía de episodios del nuevo k-drama con Jinyoung

El estreno de ‘Sigue brillando’ ha despertado gran expectativa entre los seguidores de los k-dramas. La producción, protagonizada por Park Jin Young de GOT7 y Kim Min Ju, combina romance y juventud en una historia que promete emocionar a la audiencia internacional.

Aunque la serie se transmite primero en Corea del Sur por JTBC, Netflix ha asegurado su distribución casi en simultáneo, lo que garantiza que los fanáticos puedan seguir cada capítulo sin largas esperas. La pregunta que muchos se hacen es cuándo estarán disponibles los episodios y cómo se organiza el calendario de lanzamientos.

Guía de capítulos de ‘Sigue brillando’ en Netflix

La cadena JTBC programó la emisión de ‘Sigue brillando’ en bloques de dos episodios por semana, todos los viernes desde el 6 de marzo de 2026. Netflix mantiene ese mismo ritmo, liberando los capítulos casi en paralelo con Corea del Sur.

6 de marzo de 2026 : episodios 1 y 2 de ‘Sigue brillando’

: episodios 1 y 2 de ‘Sigue brillando’ 13 de marzo de 2026 : episodios 3 y 4 de ‘Sigue brillando’

: episodios 3 y 4 de ‘Sigue brillando’ 20 de marzo de 2026 : episodios 5 y 6 de ‘Sigue brillando’

: episodios 5 y 6 de ‘Sigue brillando’ 27 de marzo de 2026 : episodios 7 y 8 de ‘Sigue brillando’

: episodios 7 y 8 de ‘Sigue brillando’ 3 de abril de 2026: episodios 9 y 10 de ‘Sigue brillando’.

De esta manera, la temporada completa se concentra en apenas cinco semanas, lo que refuerza la dinámica de consumo rápido que caracteriza a las plataformas de streaming.

¿De qué trata el k-drama ‘Sigue brillando’?

La historia sigue a Yeon Tae Seo, un conductor de metro que vive con la idea de “sobrevivir hoy con seguridad”. Su rutina cambia cuando se reencuentra con Mo Eun Ah, su primer amor, ahora encargada de una casa de huéspedes tradicional. El drama explora segundas oportunidades, heridas del pasado y la posibilidad de volver a brillar en medio de la cotidianidad.

El elenco principal está encabezado por Park Jin Young (Jinyoung, idol del grupo k-pop GOT7) y Kim Min Ju (ex IZ*ONE), acompañados por Shin Jae Ha y Park Se Hyun. La producción apuesta por un tono juvenil y emotivo, con un guion de Lee Sook Yeon y dirección de Kim Yoon Jin, lo que asegura una propuesta fresca dentro del catálogo de Netflix.