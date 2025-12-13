HOYSuscripcion LR Focus

Vin Diesel confirma que futbolista Cristiano Ronaldo tendrá un papel en próxima película de ‘Rápidos y furiosos’

El actor Vin Diesel encendió las redes sociales al confirmar que el futbolista portugués tendrá un personaje escrito en la próxima entrega de la saga ‘Rápidos y furiosos’ que estaría llegando a los cines en 2027.

Vin Diesel y Cristiano Ronaldo juntos en 'Rapley du. Foto: composición LR/difusión
Vin Diesel y Cristiano Ronaldo juntos en 'Rapley du. Foto: composición LR/difusión

Vin Diesel sorprendió a sus seguidores al confirmar que Cristiano Ronaldo formará parte del universo cinematográfico de ‘Rápidos y Furiosos’, una de las sagas de acción más exitosas del cine. El actor estadounidense compartió una fotografía junto al futbolista portugués en redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje que desató la euforia entre los fans de la franquicia.

“Todos preguntan si Cristiano estará en la mitología de 'Fast & Furious'… debo decir que es real. Escribimos un papel para él”, compartió Vin Diesel, confirmando así que el delantero del Al-Nassr y figura de la selección de Portugal tendrá una participación en la próxima entrega de la saga.

Vin Siesel y Cristian Rinaldo. Foto: captura/Instagram

Vin Siesel y Cristian Rinaldo. Foto: captura/Instagram

Vin Diesel revela que Cristiano Ronaldo actuará en ‘Rápidos y furiosos 11'

La confirmación llegó luego de semanas de rumores sobre un posible acercamiento entre Cristiano Ronaldo y la industria cinematográfica de Hollywood. Vin Diesel, quien interpreta a Dominic Toretto, aseguró que el futbolista ya cuenta con un personaje escrito dentro del universo de 'Fast & Furious', aunque evitó brindar mayores detalles sobre el rol que interpretará.

La noticia generó gran expectativa entre los seguidores de la saga, que desde su estreno en 2001 se ha consolidado como una de las franquicias más taquilleras del cine de acción. Cabe recordar qie el futbolista se asoció recientemente con el director británico Matthew Vaughn para lanzar el estudio independiente UR-MARV, con el que planean desarrollar películas de acción, ampliando así su presencia más allá del deporte.

¿Cuándo se estrenará ‘Rápidos y furiosos 11' con Cristiano Ronaldo?

La próxima película de 'Rapidos y Furiosos' estaba inicialmente proyectada para estrenarse en 2026 y todo apuntaba a que sería la última entrega de la saga, que podría llevar el título de Fast Forever. Sin embargo, diversos factores retrasaron el proyecto, entre ellos las huelgas de 2023 y ajustes en el presupuesto de producción.

Tras meses de preparación, Vin Diesel confirmó durante el FuelFest del sur de California que 'Rápidos y Furiosos 11' llegará finalmente a los cines en abril de 2027. El actor reveló que se reunió con ejecutivos de Universal Pictures, quienes le solicitaron definir una ventana de estreno.

Diesel también señaló que puso tres condiciones para esta nueva entrega: regresar a Los Ángeles, retomar la cultura de los autos que dio origen a la saga y lograr el reencuentro de Dominic Toretto con Brian O’Conner. La película volverá a estar dirigida por Louis Leterrier y promete un regreso a la esencia original de la franquicia.

