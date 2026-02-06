HOYSuscripcion LR Focus

Cantante peruana Lucianeka abrirá concierto de la estrella pop Doja Cat en Lima 2026: será su primera vez como telonera

¡Lucianeka hace historia! La cantante peruana, considerada por sus fans como la 'Sabrina Carpenter latinoamericana', vivirá su primera experiencia como telonera en el escenario de la famosa Doja Cat.

Concierto de Doja Cat, con Lucianeka como artista invitada, se realizará el 13 de febrero en Lima.
Concierto de Doja Cat, con Lucianeka como artista invitada, se realizará el 13 de febrero en Lima. | Foto: composición LR/AFP/Lucianeka

Momento histórico para la música peruana contemporánea. La joven cantante Luciana Huerta, más conocida como Lucianeka, ha sido confirmada como la telonera en el próximo concierto que la estrella global del pop Doja Cat ofrecerá en Lima este 13 de febrero de 2026. Con apenas 21 años, la también influencer suma un logro que marca un antes y un después no solo en su carrera, sino también en la escena nacional.

El anuncio llega a un mes del lanzamiento de su nuevo single 'El F*ckboy', un tema que reafirma su estilo directo, sin filtros y marcado por un ritmo pop poco explorado en nuestro país. La noticia ha generado expectativa entre sus seguidores, los Neka Army, que ven en esta oportunidad un paso decisivo para su proyección internacional.

Lucianeka será telonera de Doja Cat en Perú

La productora Live Nation Perú confirmó que Lucianeka será la encargada de abrir el show de Doja Cat, artista estadounidense de 30 años que se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop y el R&B en los últimos años. El concierto se realizará el 13 de febrero en el Arena 1 de Lima, y las entradas aún se encuentran disponibles en Ticketmaster, con descuentos especiales con BBVA.

Doja Cat, conocida por éxitos virales como 'Say So', 'Kiss Me More' y 'Woman', llega por primera vez al Perú como parte de su gira internacional 'Ma Vie'. La presencia de Lucianeka en este escenario no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento al talento emergente nacional que busca abrirse paso en la escena global.

¿Quién es Lucianeka, la cantante que abrirá el concierto de Doja Cat en Lima?

Lucianeka inició su camino en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ganó notoriedad con videos de humor espontáneo y un estilo ingenioso y creativo. Esa autenticidad le permitió construir una comunidad sólida que luego acompañó su transición hacia la música.

En la escena contemporánea peruana, la artista de 20 años se ha consolidado con un estilo pop refrescante que le ha valido entre sus fans el apelativo de la 'Sabrina Carpenter latinoamericana'. Entre sus canciones destacan 'My Baby Doesn’t Love Me (junto a Lui5)', 'Ella me enamoró', 'Tanto amor', 'Men's' y 'Fin del mundo'. Su más reciente lanzamiento, 'El F*ckboy', disponible en todas las plataformas digitales, reafirma su identidad artística y su conexión con una audiencia joven que busca propuestas honestas y sin filtros.

Este debut como telonera de Doja Cat coloca a Lucianeka en un punto clave de su carrera y confirma que su autenticidad y frescura la han convertido en una de las voces emergentes con una fuerte proyección dentro de la música peruana.

