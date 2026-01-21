HOYSuscripcion LR Focus

Antología, ícono de la música andina, ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima por el Día de San Valentín

Dilio Galindo, líder de Antología, prepara tres conciertos especiales en Lima por el Día de San Valentín. Las fechas son 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Municipal.

¡Alistan concierto de lujo! Dilio Galindo, líder de la afamada agrupación Antología, viene ultimando detalles de lo que serán los tres conciertos que ofrecerán en Lima, en el marco de las celebraciones por el Día de San Valentín. Los espectáculos se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Municipal de Lima.

“Canto al amor. Tres noches inolvidables de pasión, emoción y melodías que acarician el alma. ¡Antología en concierto!”, es el mensaje que acompaña al flyer de los tres conciertos que ofrecerá el grupo de música andina en pleno corazón del Centro de Lima. Las entradas se encuentran a la venta a través de Vaope con precios que van desde S/87.4.

Antología ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima. Foto: difusión

PUEDES VER: Dilio Galindo, líder de Antología, se emociona al anunciar feats. con Alex Lora de México y Ráfaga de Argentina: 'Es increíble'

Antología cantará a los enamorados

Dilio Galindo y sus músicos de Antología vienen preparando un concierto muy especial para celebrar por todo lo grande el Día del Amor y la Amistad. El público de la exitosa banda latinoamericana podrá deleitarse con todos los temas que llegan al corazón, como ‘Nostalgia’, ‘Vida ya no es vida’, ‘Mentiras’, ‘Hoy me iré’, ‘Falso amor’, ‘Aléjate’ y más.

Según los organizadores de los tres shows en el Teatro Municipal de Lima, serán tres noches inolvidables para toda la gente enamorada. Además, se contará con luces, sonido y escenario de primera para que los asistentes se sientan felices y satisfechos con el espectáculo. 

Cabe resaltar que este año el grupo Antología cumple 26 años de trayectoria llevando buena música a todo el Perú y diversas partes del mundo. El año pasado celebró sus 25 años de carrera en el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde llegaron artistas invitados de la talla de Corazón Serrano, Ráfaga, Alex Lora, entre otros..

