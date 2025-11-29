Segundo Rosero ofrecerá un concierto por el Día de San Valentín en Lima. 'Viva el Amor Fest' se realizará el 14 de febrero de 2026. Foto: difusión. | Foto: difusión.

'La voz y sentimiento de América', Segundo Rosero, volverá a nuestro país para cantarle al amor. El artista ecuatoriano ofrecerá un romántico concierto por el Día de San Valentín. Este evento, denominado ‘Viva el Amor Fest’, se llevará a cabo este sábado 14 de febrero del 2026 a partir de las 6:00 p.m. en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el centro de Lima.

Segundo Rosero, quien confesó que no le gusta escucharse a sí mismo, deleitará a miles de peruanos con sus grandes éxitos como ‘Sabor a miel’, ‘Nadie es eterno’, ‘17 años’, ‘Vagabundo, borracho y loco’, ‘Como voy a olvidarte’, entre otros temas. Las entradas para este evento, licenciado por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y calificado por el Ministerio de Cultura, están a la venta en Teleticket.

En conversación con La República, el artista ecuatoriano también contó que desde hace más de tres décadas que él no celebra San Valentín. “Ya son 30 años que estoy cantando en Lima por el Día del amor y la amistad, ya hemos institucionalizado esta fecha. Y la verdad, no soy de festejos, ni siquiera festejo mi cumpleaños que es el 30 de julio. En esa fecha, siempre la paso trabajando”, dijo.

Segundo Rosero compartirá escenario con artistas peruanos



Segundo Rosero no estará solo enn el ‘Viva el Amor Fest’. Lo acomparán grandes intérpretes de la música andina romántica como William Luna, SurAndino, Raíces de Jauja y Even Navarro, quienes deleitarán con sus mejores temas.

En este concierto, William Luna hará bailar y cantar con sus canciones ‘Vienes y te vas’, ‘Niñachay’, ‘No me mientas’. Raíces de Jauja hará lo propio con ‘Nublados’, ‘Mi dueña’, ‘Amantes Perfectos’. Asimismo, SurAndino deleitará con ‘Santiago Rico Rico’, ‘Jugadora’, ‘Ya fuiste’ y Even Navarro hará disfrutar con ‘Lágrimas’ y ‘Momento de amar’.

