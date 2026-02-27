HOYSuscripcion LR Focus

Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash
Deportes

Canal confirmado del Real Madrid contra Getafe por la fecha 26 de LaLiga de España

El equipo de Álvaro Arbeloa se enfrenta ante Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu. 'La Casa Blanca' buscará el triunfo para posicionarse en el primer lugar de la tabla en LaLiga.

Real Madrid y Getafe se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR
Real Madrid se alista para enfrentar una nueva jornada en LaLiga de España. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa recibirán a Getafe por la fecha 26 del fútbol español. Este duelo está programado para el lunes 2 de marzo y tendrá inicio desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España.

Canal para ver Real Madrid vs Getafe

El encuentro entre Real Madrid y Getafe, correspondiente a la fecha 26 de LaLiga de España, contará con cobertura televisiva a cargo del canal ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá seguirse en línea a través de la plataforma Disney Plus Premium.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Getafe?

Real Madrid se medirá ante Getafe este lunes 2 de marzo en un duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga de España, compromiso que será el último de dicha jornada en el fútbol español.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid contra Getafe por la fecha 26 de LaLiga de España iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p.m.
  • Chile, Paraguay: 5.00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 5.00 p.m.
  • España: 9.00 p. m.
