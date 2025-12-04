América TV confirma a Andrés Wiese en un nuevo proyecto televisivo tras superar apendicitis

América Televisión sorprendió en la preventa Conexión 2026 al anunciar el regreso de Andrés Wiese a su programación con un nuevo proyecto que marca una etapa distinta en su trayectoria. El actor, recordado por su papel en 'Al fondo hay sitio' y recientemente recuperado de una apendicitis, asumirá la conducción de un formato que lo lleva fuera de la ficción y lo devuelve a la pantalla con un rol completamente renovado.

El programa llevará por nombre 'Destinos' y tendrá a Andrés Wiese recorriendo distintas zonas del Perú para mostrar su riqueza cultural, turística y paisajística. La propuesta apuesta por viajes, historias locales y experiencias en primera persona, mientras el actor guía al público por regiones emblemáticas del país y refuerza su presencia en la televisión nacional con un contenido orientado al descubrimiento y la aventura.

TE RECOMENDAMOS ¿COMO FUNCIONA EL ORÁCULO? CON LEANDRO LÓPEZ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

América TV confirma a Andrés Wiese con programa propio para el 2026

América Televisión anunció oficialmente que Andrés Wiese tendrá a su cargo un nuevo espacio televisivo en 2026. Durante la presentación de la preventa, el canal reveló que el actor será el conductor de 'Destinos', un formato dedicado a recorrer distintos rincones del Perú y presentarlos al público.

Por ahora, Andrés Wiese no ha brindado declaraciones sobre este nuevo reto en su carrera. Sin embargo, señalan que el programa ya está aprobado y solo falta definir el calendario de estreno, así como la duración y frecuencia de los episodios.

¿Qué otros programas llegarán a América TV?

En la preventa Conexión 2026, América TV anunció varias producciones que renovarán su programación el próximo año. Entre las novedades destaca ‘Perú Misterio’, el nuevo espacio conducido por Anthony Choy, donde el periodista y ufólogo investigará casos y fenómenos inexplicables ocurridos en distintas regiones del país.

La señal también presentó ‘Con Sabor’, formato en el que Jota Benz y Majo asumirán desafíos culinarios en las calles, y ‘Gana si puedes’, un programa de competencia que pondrá a prueba el ingenio y habilidad de los participantes en escenarios públicos. Además, Mateo Garrido Lecca regresará a la pantalla con ‘La Meca de la Risa’, una propuesta destinada a descubrir humoristas y nuevos talentos del stand-up nacional.