América Multimedia ha sorprendido con su estrategia para 2026, anunciando novedades como novelas verticales, programas de concursos y deportes exclusivos. Fotos: Silvana Quiñonez / URPI-LR | Fotos: Silvana Quiñonez / URPI-LR

A pocas semanas de terminar el año, los canales de televisión han sorprendido al dar a conocer lo que se viene para el 2026. El último 2 de diciembre, durante la presentación ‘Conexión 2026’, América Multimedia reveló una batería de novedades que marcarán su estrategia para el próximo año. El gerente general de América TV, Fernando Muñiz, destacó que la compañía apuesta por formatos innovadores diseñados para múltiples plataformas y audiencias.

“Se vienen muchas cosas interesantes para el 2026: contenidos nuevos, frescos, diferentes, para distintas pantallas y plataformas. Esa es la ventaja de América Multimedia. Tendremos novelas verticales, programas de concursos, programas de misterio y deportes exclusivos como el Mundial de Fútbol 2026”, señaló Muñiz a La República.

¿Cuáles son los cambios de América Multimedia para el 2026?



Una de las sorpresas más celebradas fue el anuncio de que ‘Al fondo hay sitio’ también se adaptará al formato vertical a través de TVGO Shorts, llevando la exitosa serie peruana a nuevos consumos digitales.

Los segmentos de espectáculos también tendrán importantes cambios. ‘Mande quien mande’ presentará una nueva etapa bajo la conducción de Rebeca Escribens. La actriz compartirá la conducción con Mario Hart y Carlos Vílchez.

Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR

¿Cuáles son las apuestas de América Multimedia para el 2026?



El 2026 también traerá estrenos en el terreno del entretenimiento: ‘Gana si puedes’, conducido por Jota Benz y la influencer María José Vigil Checa, ‘Majo con sabor’, permitirá que el público participe en desafíos físicos y gane miles de soles.

Asimismo, llega ‘El gran juego’ con María Pía Copello, un nuevo programa de entretenimiento familiar que se transmitirá todos los sábados por la noche. Mientras que el comediante Mateo Garrido Lecca liderará el formato humorístico ‘La meca de la risa’, junto a una nueva generación de talentos.

Nuevas series y formatos de entretenimiento



La República tuvo acceso al video oficial que adelantó los estrenos del próximo año. Entre ellos, se encuentran producciones originales que combinan investigación, ficción, competencia y turismo.

El primer tráiler presentado fue el de ‘Sucesos’, una serie documental que reconstruirá los acontecimientos que cambiaron la historia reciente del Perú: la captura de Abimael Guzmán, el incendio de Mesa Redonda, el terremoto del 2007 en Pisco y el pase al Mundial Rusia 2018, entre otros hitos.

El investigador Anthony Choy regresa con un formato renovado. Su nuevo programa, ‘Perú Misterio’, presentará reportajes sobre fenómenos paranormales registrados en distintos puntos del país.

Asimismo, el actor Andrés Wiese asumirá la conducción de ‘Destinos’, una serie de reportajes que lo llevará a recorrer distintas regiones del Perú y del mundo, conectándose con la naturaleza y la cultura viva.

Por otro lado, las telenovelas mantienen un rol protagónico. América Multimedia confirmó la segunda temporada de ‘Los otros Concha’, con Tula Rodríguez, así como el retorno de ‘Eres mi sangre’, historia creada por Michelle Alexander y producida por Del Barrio Producciones.

América Multimedia consolida su apuesta deportiva



El próximo año, la empresa reforzará su posicionamiento como el canal de los hinchas peruanos con la transmisión de tres competencias de alto impacto: Supercopa de España 2026 (del 7 al 11 de enero por señal abierta), Copa del Rey MAPFRE (desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026) y Mundial de la FIFA 2026 (cobertura completa desde junio, con acceso exclusivo a partidos clave). Estas transmisiones buscan consolidar a América Multimedia como referente deportivo en la televisión abierta peruana.

Con una oferta que abarca formatos verticales, documentales, ficción, realities, turismo, deportes y humor, América Multimedia apuesta por seguir liderando el mercado local mediante una estrategia que coloca a todas sus pantallas —televisión, streaming y redes sociales— en el centro de la innovación.

