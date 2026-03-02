HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Entretenimiento

Hombres G en Lima 2026 segunda fecha: cuándo, a qué hora y dónde comprar entradas para el concierto del grupo español en el Estadio Nacional

El grupo español Hombres G anuncia un segundo concierto en el Estadio Nacional tras agotar entradas. Conoce todos los detalles de su próxima presentación.

Hombres G regresa al Perú y ofrecerá dos conciertos. Foto: composición LR/difusión
Hombres G regresa al Perú y ofrecerá dos conciertos. Foto: composición LR/difusión

Hombres G regresa a Perú en 2026 y confirma una segunda fecha en el Estadio Nacional luego de que los fans agotaran las entradas para su primer show del 29 de octubre. La nueva presentación se realizará el 30 de octubre, convirtiéndose en la última oportunidad del año para ver en vivo a la agrupación española con su tour 'Los mejores años de nuestra vida'.

El grupo, formado en Madrid en 1982 e integrado por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, es considerado uno de los nombres más emblemáticos del pop rock en español. Con éxitos como 'Devuélveme a mi chica', 'Te quiero', 'Marta tiene un marcapasos' y 'Venezia', la banda promete un espectáculo cargado de nostalgia, coros masivos y conexión directa con el público.

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Robbie Williams en Lima: fecha, lugar y venta de entradas en Ticketmaster para su concierto en Perú

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora comprar entradas para el segundo concierto de Hombres G en Lima?

La venta de entradas para la segunda fecha iniciará el viernes 6 de marzo a las 10:00 a. m. y estará disponible con todos los medios de pago. Este segundo concierto surge precisamente como respuesta al entusiasmo del público peruano, que convirtió la primera fecha en un sold out.

Hombres G. Foto: Instagram

Hombres G. Foto: Instagram

PUEDES VER: Homenaje a Selena Quintanilla en Viña del Mar 2026 desata la furia de su hermano A.B. Quintanilla: 'Mal del estómago por el mal trabajo que hicieron'

lr.pe

¿Dónde comprar entradas para el segundo concierto de Hombres G en el Estadio Nacional?

Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket, plataforma oficial encargada de la distribución. En los próximos días se anunciarán más detalles mediante los canales oficiales, pero la información confirmada indica que esta será la última fecha disponible en Lima dentro de la gira.

El concierto promete mantener la esencia que ha convertido a la banda en un fenómeno generacional: un repertorio infaltable, complicidad con el público y una mezcla de celebración y recuerdos musicales. Para muchos asistentes será la noche de revivir canciones que marcaron épocas; para otros, la ocasión perfecta para descubrir en vivo por qué el grupo sigue llenando estadios y consolidando su legado en la historia del pop rock en español.

