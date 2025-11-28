Kelin Poldy Rivera Kroll fue coronada como Miss Cosmo Perú 2025 y actualmente se perfila como una fuerte candidata para la 2.ª edición del Miss Cosmo 2025, certamen internacional de belleza y cultura creado por UNIMedia y UNICorp en Vietnam. Con una amplia trayectoria en concursos de belleza y formación profesional en Administración y Emprendimiento, la modelo busca obtener la primera corona para el Perú y América Latina. Además, busca romper la mala racha de Nathie Quijano y Karla Bacigalupo para el país en los certamen es de belleza.

La final del Miss Cosmo Perú 2025 se llevó a cabo el 29 de octubre en la Municipalidad de Miraflores, donde Rivera se convirtió en la sucesora de Romina Lozano. La modelo de 32 años, expresó que su objetivo es “representar al Perú con propósito”, porque “la belleza radica en el trabajo, la cultura y la fuerza con la que transformamos nuestras realidades”.

La historia de Kelin Rivera Kroll

Kelin Rivera nació el 1 de octubre de 1993 en Arequipa, donde pasó gran parte de su infancia. Desde pequeña se interesó por el vóley, llegando a formar parte de la Liga Nacional del Perú. A los 18 se mudó a Lima para estudiar Administración y Emprendimiento en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Rivera , de 1,78 de estatura, cuenta con una amplia experiencia en los certámenes de belleza. En el 2012 representó a Junín en el Miss Perú, donde quedó como 4. ª finalista. Al año siguiente, obtuvo el premio de Miss Elegancia en Reina Hispanoamericana 2013. El 14 de febrero de 2016 ganó el Miss World University, celebrado en Beijing, China.

En el 2018 representó a la ciudad de Arequipa en el Miss Perú Universo 2018 y quedó como 2. ª finalista, por detrás de Romina Lozano del Callao. Ese mismo año fue designada por Jessica Newton como representante del Perú en el Miss Eco Internacional, donde también logró el segundo lugar. Un año después, fue coronada como Miss Perú 2019 en la edición especial Reinas de Reinas, realizada tras la destitución de Anyella Grados, quien perdió la corona luego de la difusión de un video en aparente estado de ebriedad.

Su vida más allá de las pasarelas y certámenes de belleza

Kelin Rivera es una empresaria y conferencista. Es fundadora de la academia BELLKROLL, enfocada en el liderazgo femenino y formación integral. Su trayectoria combina el mundo empresarial con la acción social. Desde su experiencia en el sector agroexportador, impulsa proyectos centrados en el empoderamiento económico femenino y la educación sostenible, pilares de su campaña para Miss Cosmo 2025.

La modelo se describe como una apasionada por el deporte. “Desde m uy pequeña, disfruto nadar y las caminatas mirando la puesta del sol, escuchando música o algún podcast. Soy amante de los animales y la naturaleza, disfruto mucho de la variada comida peruana y uno de mis hobbies favoritos es leer tomando un rico té caliente, cosas sencillas en realidad”, declaró.

¿Cuándo es la final del Miss Cosmo 2025?

La gran final del Miss Cosmo 2025 se llevará a cabo el 20 de diciembre en el Creative Park de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. En esta segunda edición participan más de 50 países y territorios autónomos, con la finalidad de elegir a la sucesora de Ketut Permata Juliastrid, representante de Indonesia y actual Miss Cosmo 2024.

¿Dónde ver el Miss Cosmo 2025?

El certamen podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Cosmo. Además, se podrá seguir minuto a minuto por AXN, VieON, VTV9.

AXN Latinoamérica está disponible en diversos proveedores de televisión por cable. También se puede descargar la aplicación oficial de AXN Latinoamérica en dispositivos móviles, Smart TV o seguir la transmisión a través de plataformas como Pluto TV.

Curiosidades del Miss Cosmo 2025