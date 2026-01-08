HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Medicina forense revela la causa de muerte de James Ransone, actor de ‘It’ y ‘The Wire’

James Ransone fue encontrado sin vida en su vivienda a los 46 años, a fines de diciembre, y en ese momento un médico forense determinó que se habría tratado de un presunto suicidio.

James Ransone formó parte de importantes producciones como ‘Generation Kill’, ‘Siniestro’, ‘Siniestro 2’ y ‘Tangerine’. Foto: Instagram.
James Ransone formó parte de importantes producciones como ‘Generation Kill’, ‘Siniestro’, ‘Siniestro 2’ y ‘Tangerine’. Foto: Instagram.

El fallecimiento de James Ransone, actor conocido por sus roles en ‘The Wire’ y ‘It’, fue confirmado a fines de diciembre de 2025, cuando las autoridades hallaron su cuerpo sin vida en su vivienda de Los Ángeles, a los 46 años. En ese momento, el médico forense del condado determinó que se trató de un aparente suicidio.

Sin embargo, tras semanas de investigación, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles determinó que el intérprete perdió la vida por suicidio.  

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Ransone había hablado en diversas ocasiones sobre los problemas de depresión y adicciones que enfrentó a lo largo de su vida, así como sobre los abusos que sufrió durante su infancia. Pese a ello, según indicaron las autoridades, el actor se encontraba enfocado en su carrera artística y en su familia en los meses previos a su fallecimiento.

PUEDES VER: Muere James Ransone, actor de 'The Wire' e 'It: Chapter Two', a los 46 años

lr.pe

Actor James Ransone se suicidó, revela Medicina forense

Tras varias semanas de investigación, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que la muerte de James Ransone, actor de ‘The Wire’ e ‘It’, fue determinada como suicidio.

En una entrevista concedida a la revista Interview en 2016, Ransone reveló que consumió cocaína durante cinco años y que llevaba 27 años sobrio. Más adelante, en 2021, el actor hizo público que fue víctima de abuso sexual por parte de su extutor cuando era niño.

Según relató en esa ocasión, esa experiencia marcó su vida y lo llevó a atravesar años de vergüenza y culpa. Ransone señaló que las secuelas de ese abuso influyeron en su adicción al alcohol y a la heroína durante su juventud.

PUEDES VER: It: Capítulo 2: ¡Increíble! Jamen Ransone muestra foto que sugiere final alternativo

lr.pe

¿Quién fue el actor James Ransone?

James Finley Ransone III, conocido como James Ransone, fue un actor y músico estadounidense nacido en Baltimore, cuya carrera comenzó a inicios de los años 2000 con apariciones en series como ‘Ed’ y ‘Third Watch’. Su papel más recordado fue el de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de ‘The Wire’, interpretación que recibió elogios de la crítica y lo consolidó como uno de los personajes más destacados de la serie de HBO.

A lo largo de su trayectoria, Ransone participó en producciones como ‘Generation Kill’, ‘Siniestro’, ‘Siniestro 2’ y ‘Tangerine’. En el cine comercial, uno de sus últimos roles fue el de Eddie Kaspbrak adulto en ‘It: Capítulo Dos’ (2019), además de formar parte del elenco de ‘Teléfono negro’ y su secuela. También tuvo apariciones en series como ‘CSI’, ‘Hawaii Five-0’ y ‘Burn Notice’.

Notas relacionadas
Exactriz de ‘Mi amor, el wachimán’ afectada tras el incendio que le hizo perder su casa hace un año: “El trauma y el dolor persisten”

Exactriz de ‘Mi amor, el wachimán’ afectada tras el incendio que le hizo perder su casa hace un año: “El trauma y el dolor persisten”

LEER MÁS
¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

LEER MÁS
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sol Carreño bromea a Verónica Linares tras lograr conducir junto a Federico Salazar: “Estabas serruchando”

Sol Carreño bromea a Verónica Linares tras lograr conducir junto a Federico Salazar: “Estabas serruchando”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Entretenimiento

¡Por primera vez! Cantante cubana Seidy ‘La niña’ llegará al Perú para promocionar su carrera

¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

Bruno Mars confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum, su primer disco como solista en casi 10 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025