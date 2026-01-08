Medicina forense revela la causa de muerte de James Ransone, actor de ‘It’ y ‘The Wire’

El fallecimiento de James Ransone, actor conocido por sus roles en ‘The Wire’ y ‘It’, fue confirmado a fines de diciembre de 2025, cuando las autoridades hallaron su cuerpo sin vida en su vivienda de Los Ángeles, a los 46 años. En ese momento, el médico forense del condado determinó que se trató de un aparente suicidio.

Sin embargo, tras semanas de investigación, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles determinó que el intérprete perdió la vida por suicidio.

Ransone había hablado en diversas ocasiones sobre los problemas de depresión y adicciones que enfrentó a lo largo de su vida, así como sobre los abusos que sufrió durante su infancia. Pese a ello, según indicaron las autoridades, el actor se encontraba enfocado en su carrera artística y en su familia en los meses previos a su fallecimiento.

Actor James Ransone se suicidó, revela Medicina forense

En una entrevista concedida a la revista Interview en 2016, Ransone reveló que consumió cocaína durante cinco años y que llevaba 27 años sobrio. Más adelante, en 2021, el actor hizo público que fue víctima de abuso sexual por parte de su extutor cuando era niño.

Según relató en esa ocasión, esa experiencia marcó su vida y lo llevó a atravesar años de vergüenza y culpa. Ransone señaló que las secuelas de ese abuso influyeron en su adicción al alcohol y a la heroína durante su juventud.

¿Quién fue el actor James Ransone?

James Finley Ransone III, conocido como James Ransone, fue un actor y músico estadounidense nacido en Baltimore, cuya carrera comenzó a inicios de los años 2000 con apariciones en series como ‘Ed’ y ‘Third Watch’. Su papel más recordado fue el de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de ‘The Wire’, interpretación que recibió elogios de la crítica y lo consolidó como uno de los personajes más destacados de la serie de HBO.

A lo largo de su trayectoria, Ransone participó en producciones como ‘Generation Kill’, ‘Siniestro’, ‘Siniestro 2’ y ‘Tangerine’. En el cine comercial, uno de sus últimos roles fue el de Eddie Kaspbrak adulto en ‘It: Capítulo Dos’ (2019), además de formar parte del elenco de ‘Teléfono negro’ y su secuela. También tuvo apariciones en series como ‘CSI’, ‘Hawaii Five-0’ y ‘Burn Notice’.