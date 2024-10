Semanas atrás, Fabio Agostini reveló que se sintió decepcionado de Facundo González por su forma de actuar en ‘Ganar o servir’. Lo mismo ha sucedido con Austin Palao, quien volvió al reality chileno días después de haber sido eliminado. Durante su regreso, el cantante peruano se enfrentó al argentino por haberle mentido en su propia cara.



¿Por qué Austin Palao se molestó con Facundo González?



En uno de los episodios de ‘Ganar o servir’, Fabio Agostini se apareció en la casa donde estaban compartiendo Austin Palao y Facundo González. El exnovio de Flavia Laos recibió al español con los brazos. Al darse cuenta de que el argentino no estaba, fue a buscarlo al segundo piso, sin éxito alguno.

En vez de responder a quien siempre llamaba ‘hermano’, Facundo González optó por seguir escondido junto a Oriana Marzoli, Luis Mateucci y Daniela Colett; y no llegó a saludar al español. Horas después, el modelo peruano le preguntó si se había escondido y el argentino lo negó.



Austin Palao desenmascaró a Facundo González



En el adelanto del capítulo 117 de ‘Ganar o servir’, se ve el regreso de Austin Palao en una camioneta blanca. El intérprete de ‘Tú me encantas’ y ‘La reina’ volvió al reality para sorprender a la chilena Fran Maira por su cumpleaños. Al parecer, el peruano fue invitado a quedarse unos días más.



En una de las actividades, el animador Matias Vega proyectó la escena donde Facundo González se esconde de Fabio. Al ver que estaba en la razón, Austin Palao no dudó en reprocharle su mentira.



“¡No sabía! ¡Y se va a esconder! ¡No sabía!”, manifiesta Austin Palao al inicio. “Te llamé, cabrón, dos veces. Hermano, te me caíste. Eres un falso”, expresó indignado. Este jueves 3 de octubre pasarán el capítulo 117, pero todo indica que el hecho sucedió el pasado 13 de junio, en el cumpleaños 24 de Fran Maira.



Como era de esperar, las reacciones de los cibernautas no tardaron. “Va a ser un capítulo bonito, ver a Austin Palao lo máximo, y ver la verdadera cara de Facundo”, “En el próximo capítulo Facundo lo pierde todo”, “Ahí quedaste Facundo. Un pésimo amigo”, “Como voy a disfrutar que desenmascaren a Facundo” y “Mateucci y compañía quedaron al descubierto y Facundo salió pillado”; fueron algunos de los cuestionamientos.

Facundo González fue objeto de críticas en las redes sociales. Foto: captura/Youtube

Austin Palao responde a sus ‘haters’



Austin Palao encontró grandes amigos en ‘Ganar o servir’ como Pangal Andrade y Claudio Valdivia, pero también se ganó el desprecio de Oriana Marzoli, quien lo tildó de machista y manipulador por supuestamente tratar mal a Fran Maira, con quien el peruano mantiene un romance. Además, recibió mucho ‘hate’ en redes sociales.



Ante esa situación, el exnovio de Flavia Laos se defendió en sus plataformas digitales. “Se vive en una generación de cristal, no se puede decir nada”, comentó Austin en uno de sus lives. “Uno no puede tener un pensamiento distinto del resto porque te están tildando de ciertos adjetivos que no comparto. No es algo que me afecte, me encanta cómo soy, me encanta la mentalidad que tengo”, acotó.

Resume: Austin Palao y Facundo González terminan su amistad