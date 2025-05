Hunden a Grupo 5 y Son Tentación por bochornosa presentación de nominados en los Premios Heat 2025

Grupo 5 y Son Tentación participaron en los Premios Heat 2025, realizados en Medellín, Colombia. Ambas orquestas nacionales tuvieron la responsabilidad de presentar importantes categorías durante la ceremonia, que fue seguida por miles de personales en toda Latinoamérica.

Sin embargo, su corta presentación generó diversas críticas en redes sociales. Varios usuarios señalaron errores graves de lectura durante sus intervenciones, lo cual les hizo pasar un mal momento en el escenario.

Usuarios hunden a Grupo 5 y Son Tentación tras su paso por los Premios Heat

La participación de Grupo 5 y Son Tentación en los Premios Heat 2025 no fue bien recibida por los televidentes. Apenas terminó la transmisión, las críticas empezaron a llover en redes sociales. “Son Tentación, de terror”, “¡Qué vergüenza!”, “Ni más las invitan”, “La idea era que no se note que estaban leyendo”, “Los ojos de Paula lo dicen todo”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes. Incluso quienes las apoyan reconocieron los errores: “Me encantan, pero se trabaron mucho” o “La primera y Paula saben manejar los nervios”.

Grupo 5 tampoco se salvó. El tiktoker ‘Faranduleando con Fer’ no se guardó nada y lanzó una crítica directa: “¿Cómo no se van a preparar para presentar bien esa categoría? No entiendo cómo el Grupo 5, que se presenta en escenarios internacionales, no puede hacer una buena lectura de libreto”. Su comentario fue respaldado por decenas de usuarios que también se mostraron sorprendidos por lo mal que se desenvolvieron en vivo.

¿Cómo presentaron Grupo 5 y Son Tentación a los nominados en los Premios Heat 2025?

Quienes más sufrieron por los nervios fueron, sin duda, las integrantes de Son Tentación. Al presentar el premio a ‘Creador de contenido del año’, dos de sus integrantes leyeron mal la lectura del libreto. Una en particular parecía tener dificultades para ver el teleprompter y se acercó para leer mejor. Todo esto ocurrió en plena transmisión en vivo. La que se salvó de las críticas fue la vocalista, Paula Arias.

En el caso del Grupo 5, su intervención no fue tan bochornosa, pero tampoco pasó desapercibida. Al presentar el premio a ‘Mejor canción religiosa’, el líder Christian Yaipén se trabó al iniciar su parte e igual forma pasó con Andy Yaipén. Elmer, por su parte, leyó su texto de manera poco natural, lo que le valieron duras críticas por la falta de soltura en el escenario.