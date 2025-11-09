Nueve años después de su muerte, Juan Gabriel vuelve a dar de qué hablar. A través de una íntima docuserie de Netflix, que reúne más de dos mil cintas de videos, audios y fotografías inéditas del 'Divo de Juárez', él mismo cuenta su vida a sus fans y curiosos.

El documental 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero', bajo la dirección de María José Cuevas, estrenado el pasado 30 de octubre, reconstruye su trayectoria personal. Además, revela que 'Amor eterno' fue escrita en memoria de su madre, Victoria Valadez, quien falleció en 1974.

TE RECOMENDAMOS EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuál es la verdadera historia detrás de Amor eterno de Juan Gabriel?

Durante décadas, persistió la teoría de que 'Amor eterno' había sido escrita en memoria de un amante de Juan Gabriel, quien supuestamente había fallecido en las paradisíacas playas de Acapulco, México. Esta teoría se reforzó con la frase: "Yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco" que se lee en la canción.

Pero, como la realidad siempre supera a la ficción, solo la pérdida de su madre hizo que Alberto Aguilera Valadez, nombre real del icónico cantautor mexicano, escribiera una canción tan desgarradora. Sobre todo, cuando Juan Gabriel se esforzó en reparar el lazo con su madre para subsanar los años de distanciamiento que vivieron. "Yo sé que pude haber hecho más por ti, oscura soledad estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro, mamá", cantó en 1990.

Juan Gabriel no fue el primero en interpretar 'Amor eterno'

Según las revistas de la época, se reveló que Juan Gabriel no era capaz de interpretar 'Amor eterno' por el profundo dolor que le causaba recordar la muerte de su madre, de quien se dice que ni siquiera pudo asistir a su funeral debido al tan profundo dolor que significaba su pérdida para el 'Divo de Juárez.'

Fue Rocío Dúrcal quien, en 1984, interpretó por primera vez la canción luego de que 'Juanga' se la cediera. El intérprete de 'Querida' cantó por primera vez, en público, 'Amor eterno' en el concierto que realizó en Bellas Artes, donde ofreció un recital de 2 horas y 48 minutos, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.