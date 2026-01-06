La fisicoculturista Jayne Trcka, conocida por su papel en la primera entrega de 'Scary movie', fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en San Diego, Estados Unidos. Según indicó su hijo a TMZ, la actriz de 62 años falleció el 12 de diciembre, pero el hecho se dio a conocer el lunes 5 de enero del 2026.

De acuerdo al medio estadounidense especializado en cultura pop, el cuerpo de Trcka fue encontrado por una amiga y presentaba traumatismos. Asimismo, esta persona y presentaba signos de traumatismo. Esta persona cercana explicó que acudió a la vivienda luego de no lograr comunicarse con Trcka por teléfono durante varios días, razón por la cual decidió llamar al 911.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Encuentran sin vida a la hija del legendario actor Tommy Lee Jones en un hotel de San Francisco

Hallan sin vida a la fisicoculturista Jayne Trcka

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la muerte de Jayne Trcka. No obstante, la Oficina del Forense del Condado de San Diego confirmó a The US Sun que "había traumatismo en el cuerpo" de la actriz. Las causas del deceso permanecen bajo investigación.

Asimismo, su hijo señaló que no tenía conocimiento de que su madre padeciera de alguna enfermedad o condición médica previa que pudiera haber causado su repentino fallecimiento.

¿Quién fue Jayne Trcka?

Jayne Trcka ganó popularidad por su participación en la primera entrega de 'Scary movie', donde interpretó a la profesora de gimnasia Miss Mann. No obstante, ya era considerada una figura destacada en el mundo del fisicoculturismo desde finales de los años 80, época dorada del fitness competitivo.

Además de la cinta de comedia de terror, Trcka trabajó con artistas como Lady Gaga y Beyonce. También actuó en la película de terror 'The bad batch' y se interpretó a sí misma en programas de comedia como 'The drew show' y 'Whose line is it anyway?, así como en producciones independientes.