De vender picarones en las calles a cantar para 60 mil personas: la inspiradora historia de Sonia Morales

Sonia Morales nunca imaginó que podría vivir de la música. Su admiración por Estrellita de Pomabamba, una reconocida cantante y compositora de música andina, la llevó a seguir sus pasos. Consciente de que construir una carrera artística era costoso, no se dedicó completamente a ello desde el inicio. Y cuando decidió lanzar su primer disco, sus ahorros no fueron suficientes, lo que llevó a su padre a vender una pequeña chacra para ayudarla a cumplir su gran sueño. Hoy, con sus 30 años de carrera, la ‘Patrona del folclore’ no se duerme en sus laureles y asegura que aún queda mucho por hacer.



Los inicios de Sonia Morales



Sonia Violeta Morales Márquez conoce de cerca lo que significa la necesidad. Rememora tiempos de gran escasez en su hogar, lo que la llevó a trabajar como vendedora ambulante. Más adelante, inició su trayectoria musical junto al ‘Chato’ Grados como parte de las “Chicas Mañaneras”, donde logró hacerse notar. Sin embargo, dado que los ingresos no eran suficientes para cubrir todos sus gastos, continuó vendiendo en las calles.



“Yo he vendido en las calles, he sido ambulante. Cuando ya trabajaba con las Chicas Mañaneras, también iba a los lugares donde hacían deporte y vendía chicha y picarones. Nunca he sido de avergonzarme de nada. Cuando uno tiene vergüenza, se pone un límite para progresar”, resalta Morales, que luego empezó a ganar popularidad gracias a sus primeros temas, como ‘El celular’ y ‘Decías ser mi amiga’.

Sonia Morales asegura que la pandemia por la COVID-19 la motivó a enfocarse en su restaurante. Foto: difusión

Sin embargo, la artista ancashina, de 51 años, reconoce que su éxito no habría sido posible sin el apoyo de Samuel Dolores Jara, un importante promotor del huayno y fundador de la disquera Prodisar. “Fue un empresario que brindó oportunidades a artistas como Doris Ferrer, Dina Páucar, Elmer de la Cruz y Sósimo Sacramento. Él me dio el espacio que necesitaba y no lo desaproveché”, declaró a La República.



Sonia Morales y su gran pérdida



Sonia Morales, quien negó tener una rivalidad con Dina Páucar, logró mucho más de lo que alguna vez imaginó. Pudo traer a Lima a sus padres y hermanos, alejándolos de la pobreza extrema y brindándoles una vida mejor. También consiguió ofrecer a sus tres hijos una buena calidad de vida, logró que sus canciones sonaran en las radios y llenó conciertos con hasta 60,000 asistentes. A pesar de todos estos logros, hubo una promesa que no pudo cumplir a la persona que descubrió su talento.



La intérprete de ‘Perdóname’, el tema que la llevó al estrellato, recuerda cómo su abuela la motivaba a cantar y fue la primera en aplaudir su talento. Antes de que falleciera, a los 89 años, Sonia le había prometido regalarle un sombrero bonito, ya que la veía vestida con blusas y polleras rotas. Sin embargo, el éxito en la vida de Sonia llegó un poco tarde para poder cumplir esa promesa.



“Cuando murió mi abuela, le dije: ‘¿por qué te has muerto si todavía no te he comprado el sombrero que te prometí?’. Se me fue antes de que fuera conocida, recién había grabado algunas canciones en Lima. Mi abuelita hubiera sido feliz con todos mis logros. Me ha chocado por bastante tiempo porque mis abuelitos era personas muy nobles. Teníamos mucha necesidad, comprábamos un kilo de pescado para 10 personas. Y cuando llegó el éxito, yo decía ¿por qué mi abuelita no está? Le hubiera comprado todos los pescados que quería. Eso me ayudó a esforzarme porque nosotros fuimos personas muy humildes y por eso nunca descansé hasta poder lograr mi propósito”, manifestó entre lágrimas.



Sonia Morales y su faceta empresarial



Impulsada por el amor y el agradecimiento hacia su padre por el gran sacrificio que él hizo por ella, Morales decidió abrirle un restaurante para que él lo pudiera dirigir. Sin embargo, el negocio no alcanzó las ganancias esperadas debido a una gestión deficiente y a un sistema de robo implementado por algunos empleados. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, su padre le devolvió el local para que ella pudiera hacerse cargo, ya que todas sus actividades artísticas se habían paralizado. “Mi restaurante tiene 18 años, pero prácticamente estaba abandonado. No habré estudiado en la universidad, pero soy muy hábil para las cuentas. No me pueden engañar fácilmente”, expresa.



Fue así que Sonia volvió a empezar de cero. “Me dediqué de lleno al restaurante y a estandarizar cada producto. Recuerdo que cuando empezamos, nuestro chicharrón era como cartón hasta que encontré el punto exacto. Me costó mucho trabajo”, recuerda la intérprete ancashina, quien asegura que le gusta comer bien y ver que la gente disfruta de sus platillos.



Durante la pandemia, Sonia se levantaba a las 3 de la madrugada para hornear los chanchos y sancochar el mote, el choclo y la papa. Asimismo, sin saber que su restaurante iba a volver a tener acogida, se animó a utilizar sus redes para mostrar su día a día. “Me estoy modernizando a mis años, ¡imagínate!”, dice entre risas.



Sonia Morales, la tiktokera



Sonia Morales no se duerme en sus laureles. Además de seguir recorriendo el país con su música y liderar sus restaurantes, la folclórica ancashina ha mostrado una faceta diferente en las redes sociales. Ha aumentado su popularidad con las nuevas generaciones con los videos que suele grabar con Danielito Nieto, un joven bailarín a quien conoció años atrás, cuando subió a zapatear con ella.

Sonia Morales celebrará sus 30 años de carrera a lo grande



La intérprete de temas como 'Pagarás', 'Tomar para olvidarte', 'A mi corazón le pregunto' y 'Dónde estás amor' celebrará sus 30 años de trayectoria artística con Flor Pileña, Pumita Cazador, Sosimo Sacramento y Dúo Ayacucho. La celebración será por partida doble. Primero subirá al escenario del Bosque de Villa El Salvador, este sábado 26 de octubre, a partir de las 7:00 p.m.

Sonia Morales celebrará sus 30 años en Villa El Salvador con artistas invitados. Foto: Facebook /Sonia Morales

Al día siguiente, el domingo 27 de octubre, la celebración continuará en el Club Campestre Sonia Morales, ubicado en la Av. San Juan de Dios 1006, a 3 minutos del Óvalo Puente Piedra, a partir de las 10:00 a.m. Junto a la ancashina, se presentarán artistas de la talla de Flor Pileña, Alegres de Bambamarca, Raíces de Jauja, Los Olímpicos de Huancayo y Dina Páucar, con quien mantiene una relación cordial, a pesar de los rumores de una supuesta enemistad entre ellas.