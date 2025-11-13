Ves Tal Vez nació en 2013 con la misión de hacer música para sonreír, fusionando lo popular con lo contemporáneo. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Ves Tal Vez nació en 2013 con la misión de hacer música para sonreír, fusionando lo popular con lo contemporáneo. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La banda peruana Ves Tal Vez, reconocida por su propuesta musical dentro del género happy folk, está de aniversario. ‘Ves Tal Vez’ (2015), su primer álbum de estudio, cumple 10 años de lanzamiento y los artistas desean celebrarlo con un concierto especial, el cual está programado para el próximo 29 de noviembre en el emblemático Castillo Rospigliosi, un escenario lleno de historia que servirá de marco para una experiencia memorable.

Este evento, que conmemora los 10 años del lanzamiento de su primer álbum junto al sello discográfico Sony Music en junio de 2015, marca el inicio de una nueva etapa artística para la banda formada por Alejandra Irribarren Jhery, Diego Berrocal y Max Masias.

TE RECOMENDAMOS LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gian Marco anuncia las nuevas fechas de sus conciertos en Perú tras suspender su gira por ola de sicariato

Ves Tal Vez lanza su show ‘Desde el Castillo’



Los artistas peruanos prometen una noche increíble con el espectáculo ‘Desde el Castillo’, con el que revivirán canciones que marcaron momentos, compartirán nuevas melodías y celebrarán la música que une historias. Las entradas ya están disponibles en Joinnus, incluyendo una modalidad “entrada + meet & greet” para quienes deseen compartir un momento exclusivo con la banda.

‘Desde el Castillo’ simboliza tanto el cierre de un ciclo como el inicio de otro: un momento para agradecer el pasado y abrirse a lo que está por venir. Con una puesta en escena íntima y elegante, el evento reunirá a seguidores de distintas generaciones en una noche de conexión, nostalgia y celebración.

Trayectoria de Ves Tal Vez



Ves Tal Vez nació en 2013 con la misión de hacer música para sonreír, fusionando lo popular con lo contemporáneo. En una década, la banda ha construido un universo sonoro y emocional propio que los ha consolidado como una de las propuestas más auténticas de la escena nacional.

Su álbum debut, ‘Ves Tal Vez’, les valió el reconocimiento Orgullo Peruano 2015 de Studio 92 y posicionó temas como ‘La loca’ y ‘Hoy te vi feliz’, este último alcanzando el primer lugar en Spotify Perú. Posteriormente, tras su paso por Sony Music, lanzaron ‘Cumbia Condena’, el sencillo principal de su segundo álbum, ‘Naturaleza’ (2019), demostrando su madurez musical y estética.

Ves Tal Vez ha tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas como Natalia Lafourcade, Los Cafres, Cultura Profética, El Cuarteto de Nos, Monsieur Periné, Los Auténticos Decadentes, Vicente García, Orishas, entre otros.

