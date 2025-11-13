HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes
Minedu suspende clases presenciales este viernes     Minedu suspende clases presenciales este viernes     Minedu suspende clases presenciales este viernes     
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
No habrá paro este viernes 14 de noviembre     No habrá paro este viernes 14 de noviembre     No habrá paro este viernes 14 de noviembre     
Entretenimiento

Banda Ves Tal Vez celebrará los 10 años de su primer disco con un concierto especial

La banda peruana Ves Tal Vez celebra 10 años de su álbum debut con un concierto especial el 29 de noviembre en el Castillo Rospigliosi. El evento marcará una nueva etapa artística.

Ves Tal Vez nació en 2013 con la misión de hacer música para sonreír, fusionando lo popular con lo contemporáneo. Foto: difusión.
Ves Tal Vez nació en 2013 con la misión de hacer música para sonreír, fusionando lo popular con lo contemporáneo. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La banda peruana Ves Tal Vez, reconocida por su propuesta musical dentro del género happy folk, está de aniversario. ‘Ves Tal Vez’ (2015), su primer álbum de estudio, cumple 10 años de lanzamiento y los artistas desean celebrarlo con un concierto especial, el cual está programado para el próximo 29 de noviembre en el emblemático Castillo Rospigliosi, un escenario lleno de historia que servirá de marco para una experiencia memorable.

Este evento, que conmemora los 10 años del lanzamiento de su primer álbum junto al sello discográfico Sony Music en junio de 2015, marca el inicio de una nueva etapa artística para la banda formada por Alejandra Irribarren Jhery, Diego Berrocal y Max Masias. 

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gian Marco anuncia las nuevas fechas de sus conciertos en Perú tras suspender su gira por ola de sicariato

lr.pe

Ves Tal Vez lanza su show ‘Desde el Castillo’

Los artistas peruanos prometen una noche increíble con el espectáculo ‘Desde el Castillo’, con el que revivirán canciones que marcaron momentos, compartirán nuevas melodías y celebrarán la música que une historias. Las entradas ya están disponibles en Joinnus, incluyendo una modalidad “entrada + meet & greet” para quienes deseen compartir un momento exclusivo con la banda. 

‘Desde el Castillo’ simboliza tanto el cierre de un ciclo como el inicio de otro: un momento para agradecer el pasado y abrirse a lo que está por venir. Con una puesta en escena íntima y elegante, el evento reunirá a seguidores de distintas generaciones en una noche de conexión, nostalgia y celebración.

Trayectoria de Ves Tal Vez

Ves Tal Vez nació en 2013 con la misión de hacer música para sonreír, fusionando lo popular con lo contemporáneo. En una década, la banda ha construido un universo sonoro y emocional propio que los ha consolidado como una de las propuestas más auténticas de la escena nacional.

Su álbum debut, ‘Ves Tal Vez’, les valió el reconocimiento Orgullo Peruano 2015 de Studio 92 y posicionó temas como ‘La loca’ y ‘Hoy te vi feliz’, este último alcanzando el primer lugar en Spotify Perú. Posteriormente, tras su paso por Sony Music, lanzaron ‘Cumbia Condena’, el sencillo principal de su segundo álbum, ‘Naturaleza’ (2019), demostrando su madurez musical y estética.

Ves Tal Vez ha tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas como Natalia Lafourcade, Los Cafres, Cultura Profética, El Cuarteto de Nos, Monsieur Periné, Los Auténticos Decadentes, Vicente García, Orishas, entre otros.

Notas relacionadas
De la TV al show en vivo: Ganadores de ‘Yo soy’ se juntan para ofrecer varios conciertos en el Maracaná

De la TV al show en vivo: Ganadores de ‘Yo soy’ se juntan para ofrecer varios conciertos en el Maracaná

LEER MÁS
Gian Marco anuncia las nuevas fechas de sus conciertos en Perú tras suspender su gira por ola de sicariato

Gian Marco anuncia las nuevas fechas de sus conciertos en Perú tras suspender su gira por ola de sicariato

LEER MÁS
Germaín de la Fuente: “Surgimos en la época en la que casi toda la música era de protesta”

Germaín de la Fuente: “Surgimos en la época en la que casi toda la música era de protesta”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Shakira en Lima: ¿cuándo llega la colombiana al Perú y cómo luce el escenario instalado en el Estadio Nacional?

Shakira en Lima: ¿cuándo llega la colombiana al Perú y cómo luce el escenario instalado en el Estadio Nacional?

LEER MÁS
¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, horario y canal para ver el certamen en vivo

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, horario y canal para ver el certamen en vivo

LEER MÁS
Cuándo son los Latin Grammy 2025: fecha, horario y canal de transmisión donde ver ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina

Cuándo son los Latin Grammy 2025: fecha, horario y canal de transmisión donde ver ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina

LEER MÁS
Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: cómo votar por Miss Perú, link y tutorial paso a paso para que entre al top 30

Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: cómo votar por Miss Perú, link y tutorial paso a paso para que entre al top 30

LEER MÁS
Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

Angélica Vale revela entre lágrimas su divorcio y expone cómo se enteró de la demanda de su esposo: "Cenando en familia y con amigos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Entretenimiento

Latin Grammy 2025 EN VIVO hoy: a qué hora inicia y dónde ver ONLINE los premios a la música latina

Hombre se abalanza sobre Ariana Grande y desata la indignación de fans en redes sociales: personal de seguridad reaccionó tarde

El giro radical en la vida de Shannon Elizabeth: de estrella del cine en películas como 'American Pie' y 'Scary Movie' a combatir la caza furtiva

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025