Entretenimiento

Víctor Muñóz, Lil Silvio & El Vega, Khriz & Ángel, Jerau y más artistas internacionales llegan para el ‘Lima Latin Pop Fest 2’

Artistas como Víctor Muñóz, Lil Silvio & El Vega, y Demphra (Factoría) llevarán sus éxitos a Lima, prometiendo una fiesta inolvidable para los seguidores del latín pop.

Los fans de la música urbana disfrutarán del ‘Lima Latin Pop Fest 2’ el 29 de noviembre en Multiespacio Costa 21, con siete íconos internacionales listos para hacer vibrar a todos. Foto: difusión.
Los fans de la música urbana disfrutarán del 'Lima Latin Pop Fest 2' el 29 de noviembre en Multiespacio Costa 21, con siete íconos internacionales listos para hacer vibrar a todos. Foto: difusión.

Los amantes de la música urbana tendrán la oportunidad de ver a sus artistas favoritos en la segunda edición del ‘Lima Latin Pop Fest’, esperado evento que se realizará el próximo 29 de noviembre en Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde. Serán siete las figuras e íconos internacionales del género que pondrán a bailar y cantar a todos los seguidores del latín en una verdadera fiesta interminable. 

El cartel del ‘Lima Latin Pop Fest 2’ está integrado por grandes estrellas de la música como Víctor Muñóz, Jerau, Kema, Demphra (Factoría), Lil Silvio & El Vega, Khriz & Ángel y Danni Úbeda, quienes se alistan para volver a pisar suelo peruano y ser los protagonistas del esperado festival. Se suma a este importante evento, el crédito nacional DJ Peligro.

Artistas llegarán a Lima con lo mejor de sus éxitos

Los artistas internacionales se preparan para su pronta llegada a nuestro país con lo mejor de sus éxitos musicales. Todos los fans y seguidores de la música latín ya están listos para escuchar grandes éxitos de Lil Silvio & El Vega como ‘Te encontré’ y ‘Tienes la magia’; así también Víctor Muñoz hará lo propio con sus temas ‘Corazón abierto’ y ‘Mi princesa’; mientras que Ángel y Khriz pondrán a gozar con su hit ‘Ven báilalo’ y ‘Carita de Ángel’.

Por su lado, Demphra de la Factoría, pondrá a deleitar a sus seguidores con sus temas ‘Pa´curarme’, ‘Así lo amo’, ‘Como me duele’; en tanto, el gran Danni Úbeda hará las delicias de todos sus fans con sus éxitos ‘Mi ángel’, ‘Arena’, ‘Tu aire’, entre otros.

¿Cómo comprar entradas para el ‘Lima Latin Pop Fest 2’?

Todos los amantes de la música latín no pueden dejar de ser parte del festival más grande al ritmo del mejor latín pop y vivir una experiencia única e inolvidable. Las entradas están a la venta en la web y puntos de venta de Teleticket con precios que van desde S/94. Habrá 30% de descuento hasta el 2 de octubre o hasta agotar stock.

