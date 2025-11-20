HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Miss Noruega causa furor en redes tras lucir llamativo traje de salmón en Miss Universo 2025

El traje de tonos naranjas y texturas que imitan escamas se viralizó, generando un intenso debate en redes sociales sobre su extravagancia.

Modelo deslumbró en la pasarela de Miss Universo 2025.
Modelo deslumbró en la pasarela de Miss Universo 2025. | Foto: composición LR/ Instagram

La candidata noruega generó un intenso debate tras presentarse en la pasarela preliminar de Miss Universo 2025 con un traje típico inspirado en el salmón. Su aparición, ocurrida durante el certamen en Tailandia, rápidamente se volvió uno de los instantes más virales del evento debido al impacto visual del diseño.

Modelo noruega sorprende en Miss Universo 2025 con traje inspirado en el salmón

Leonora Lysglimt-Rødland desfiló con un atuendo de tonos naranjas y cobrizos, acompañado de texturas que imitaban escamas y una estructura volumétrica que reproducía la figura del salmón. Al abrirse el armazón principal, reveló un enterizo transparente, generando aún más sorpresa entre los espectadores.

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

En cuestión de minutos, el look se convirtió en tendencia global y provocó opiniones divididas, desde elogios por su audacia hasta críticas por su extravagancia.

Modelo es campeona mundial de baton twirling. Foto: Instagram

Modelo es campeona mundial de baton twirling. Foto: Instagram

Las redes sociales estallaron con miles de comentarios, memes y comparaciones humorísticas, mientras los usuarios debatían si se trataba de un concepto innovador o de una propuesta demasiado arriesgada. Sin embargo, el trasfondo del traje buscaba resaltar la importancia histórica de la pesca en Noruega, el peso económico del salmón en el comercio mundial y el llamado a promover prácticas sostenibles que protejan los ecosistemas marinos.

¿Quién es Leonora Lysglimt-Rødland?

Leonora Lysglimt-Rødland es una modelo de 19 años y destaca no solo por su desempeño en las pasarelas, sino también por su trabajo como activista ambiental y promotora de la moda consciente, especialmente mediante el uso de fibras naturales como el abacá.

Campeona mundial de baton twirling y deportista internacional, la joven representante tiene una participación marcada por el propósito social, consolidando su traje inspirado en el salmón como parte principal de su identidad en el certamen.

